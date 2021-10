Olha ela! Empresária acreana lança coleção de óculos em evento de moda em São Paulo; veja tudo!

Zaray

É a marca de óculos que a empresária acreana Zayra Ayache lançou no domingo, 3, na Beauty Fashion Day, evento que acontece anualmente em São Paulo. A coleção primavera-verão da Zaray já está disponível na Ótica Moderna. Será um enorme sucesso!

Parabéns para você!

A bela Hanna El- Shawwa trocou de idade na última segunda-feira ! As comemorações aconteceram em família!

Vivas!

Quem também apagou a velinha essa semana foi Verônica Dantas Tinoco! Da Coluna, votos de muitas felicidades!

Empresária Nilsa Araújo recebeu todo o carinho e felicitações de amigos e familiares pela nova idade! Parabéns!!!

Férias

O casal Jean e Juliana Chaar e o filho Pedro Henrique desfrutando férias na cidade de Paraty.

Férias II

Outro casal que está curtindo merecidas férias com toda a família, em Curitiba, é Caterine Castro e Luciano Trindade! Delícia!

Gael faz 6 aninhos!

O fofo Gael celebrará seus 6 aninhos em alta velocidade no próximo dia 11. Com o tema Sonic, o aniversariante e os amiguinhos irão se divertir de montão!

Na terrinha

A pecuarista Renata Zamora está na terrinha para matar a saudades de amigos e familiares. Será cercada de muito carinho e mimos!

Férias III

A linda Luciana Doimo também aproveitou uns dias de folga para curtir Ubatuba e São Paulo! Já já estará de volta com as novidades do Sudeste do País!

O Movimento Sua Voz é a Nossa Ordem promoveu ontem, 6 de outubro, um encontro para as mulheres no Afa Jardim. O encontro emfatizou a valorização e representatividade feminina na Ordem dos Advogados do Brasil/AC.



“No encontro vamos falar do crescimento das mulheres no cenário jurídico, empreendedor e diversas áreas, exercendo com competência e sucesso. Ainda há muito a ser feito, vamos continuar lutando, debatendo e buscando mais espaço conquistado por nós na sociedade e que nós mulheres podemos alcançar altos postos de liderança”. Destacou Socorro Rodrigues.

Dia das Crianças

A grande pedida para a comemoração do Dia das Crianças, é sem sombra se dúvidas, a programação especial que o Circo Broadway irá realizar neste final de semana.

Show especial “ Baby Shark”. Os pequenos vão amar! Inauguração

Acontecerá neste final de semana a tão esperada inauguração da loja Sagrado Barro.

As peças em cerâmica, sucesso no Brasil inteiro, agora estarão disponíveis no showroom. Parabéns! Botik Ácido Glicólico

Para o lançamento de *Botik Ácido Glicólico*, o Boticário convidou a atriz Alessandra Negrini para testar a linha completa do poderoso ativo e falar sobre a sua rotina de cuidados faciais de forma descomplicada.

Com eficácia comprovada já nas primeiras aplicações, o produto que age na pele durante a noite de sono, promovendo renovação celular, que auxilia na redução de rugas e deixa a pele mais iluminada. A linha *Ácido Glicólico de Botik* é composta por Máscara Facial Reset Noturno, Sérum de Alta Potência Facial, a Geleia Concentrada de Limpeza Facial e a Solução Desincrustante Facial.

Feijoada Beneficente

A empresária Sidilene Mesquita irá realizar no dia 10 de outubro, Feijoada Beneficente no Hotel Terra Verde , destinado ao tratamento de saúde de Cirley Mesquita.

Inúmeras atrações musicais e brindes especiais para sorteio. Sucesso na certa!