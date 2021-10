Operador de caixa, maqueiro e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (22), quatro oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para operador de caixa, maqueiro, analista de mídia e estágio de design gráfico.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Operador de caixa temporário na “C&A do Via Verde Shopping”: Atendimento aos clientes diferenciado, proporcionando uma boa experiência de compra e a venda dos produtos/serviços nos pontos de caixa do varejo, eletrônicos e recebimento de faturas, através de treinamentos recebidos pela empresa. Regime de trabalho CLT, com jornada de trabalho 6X1 das 14h às 22h e das 10h às 18h.

– Maqueiro no “Hospital Santa Juliana”: Necessário ter ensino médio completo, disponibilidade de horário, noções básicas de primeiros socorros. Interessados devem enviar currículo e preencher o formulário de inscrição (vaga divulgada pelo perfil @albuquerquenobre).

– Analista de Mídia na “Lotus Yang” (home office): Gostar de redes sociais e mídias digitais e já ter uma desenvoltura nelas, ter interesse em desenvolver habilidades de liderança e olhar estratégico e criativo, ser organizado, disciplinado com controle do próprio tempo e comprometido com prazos, estar atento às mudanças de formato das redes e novidades do mercado, facilidade em construir e apresentar relatórios. É preciso publicar campanhas e posts patrocinados, gerenciar campanhas, fazer o planejamento tático de mídia, dentre outros.

– Estágio de design gráfico na “WMN Global” (home office): A vaga é remota, por isso, a pessoa tem que ter boa gestão de tempo, organizada e que seja #teamplanilhas. Use Adobe Photoshop e Illustrator, saiba trabalhar em equipe, mas que seja proativa. Tem que ser mulher e com residência no Brasil. Bolsa de R$1.000,00, trabalho de 10h às 17h (c/ 1h de almoço).