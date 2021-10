PM age rápido e prende assaltante em flagrante após roubo no Segundo Distrito de Rio Branco

Um jovem de 18 anos foi preso e outro de 17 foi apreendido, acusado de assalto na noite desta segunda-feira (4). A prisão e apreensão aconteceram na rua 15 de novembro, na região do bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), uma mulher estava caminhando pela Avenida Amadeo Barbosa, próximo a uma academia, quando acabou abordada pela dupla que estava em uma motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor vermelha. De posse de uma arma de fogo, o garupa desceu do veículo, anunciou o assalto e roubou um celular da vítima. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Uma testemunha que viu o roubo ligou para o Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e comunicou do assalto, passando com exatidão as características dos meliantes. Em um patrulhamento pela região, a guarnição do Giro encontrou os dois acusados com as mesmas características passado pelo Copom, na qual foi feito a abordagem e foi localizado o celular da vítima em um dos bolsos de um dos assaltantes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.