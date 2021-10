Polícia Penal prende foragido após receber atendimento médico em Rio Branco

O foragido da justiça identificado com J.A.A.S. foi preso por cumprimento de mandato judicial na tarde desta quarta-feira (20), na Rua José de Melo, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o foragido responde pelo crimes de tentativa de homicídio, furto e roubo majorado (com emprego de arma de fogo), e as penas podem chegar a 22 anos se for condenado. Mas o acusado já havia cortado a tornozeleira eletrônica e estava sendo procurado pela polícia.

Na tarde desta quarta-feira, o homem estava recebendo atendimento médico no PS, quando a polícia recebeu a denúncia e foi até o hospital, mas alguém acabou informando o foragido sobre a chegada da polícia e ele fugiu sem alta médica. Ao fazer ronda na região, a Polícia Penal encontrou o foragido próximo a Base do Samu, na área Central.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), e depois foi transferido para o Presídio Francisco de Oliveira Conde e ficará à disposição da Justiça.