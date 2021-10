Prefeitura suspende vacinação nesta terça, mas Sesacre realiza mutirão no Via Verde Shopping; confira

A Prefeitura de Rio Branco suspendeu nesta terça-feira (12) a vacinação contra covid-19 nas unidades de Saúde, por conta do feriado de Dia das Crianças.

Mesmo assim, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), realiza a partir das 13h até às 20h um mutirão de vacinação no Via Verde Shopping, na faculdade Unama.

Serão administradas doses de vacinas contra covid-19 e gripe. Os interessados devem levar carteira de identidade ou CPF ou carteira de vacinação.

Na segunda (13), que foi ponto facultativo, os pontos de imunização funcionaram de forma reduzida.