Quem é mais rico: o dono da Record ou o clã da Globo

No volátil universo dos negócios, ganha-se e perde-se milhões e até bilhões em questão de minutos. Por isso, o ranking de pessoas mais ricas sempre apresenta mudanças na ordem classificatória e no valor das riquezas.

No momento em que este post é escrito, o brasileiro com mais dinheiro do planeta é Eduardo Saverin, de 39 anos. De acordo com a lista em tempo real da revista americana ‘Forbes’, o cofundador do Facebook possui 17,9 bilhões de dólares, cerca de R$ 97,6 bilhões. Está em 113º lugar entre os mais ricos do mundo.

Atualmente, o número 1 é o sul-africano-canadense-americano Elon Musk, 50 anos, da Tesla e SpaceX, com 214,8 bilhões, o equivalente a R$ 1,1 trilhão. Logo atrás, o americano Jeff Bezos, 57, da Amazon, e o francês Bernard Arnault, 72, do grupo de marcas de luxo LVMH.

E entre os donos de emissoras de TV no Brasil, quem é o mais rico? Muita gente responderia: Silvio Santos. Matéria de setembro de 2020 da ‘Forbes’ revelou que o proprietário do SBT perdeu parte relevante de seu patrimônio entre 2013 e 2018, por conta de prejuízos em algumas de suas empresas. Possuía há 1 ano ‘apenas’ R$ 1,9 bilhão.

O dono de televisão no País com maior patrimônio nem é conhecido pelo grande público: Rubens Menin, 65 anos, fundador e proprietário da CNN Brasil, canal de notícias lançado em março de 2020. Tem 2,2 bilhões de dólares. Na conversão, R$ 12 bilhões. Essa fortuna vem de banco, construtora e outros negócios.

Em seguida, estão os 3 herdeiros de Roberto Marinho (1904-2003), do Grupo Globo. Roberto Irineu, 74 anos, João Roberto, 68, e José Roberto, 65, possuem cada um 1,8 bilhão de dólares, ou seja, R$ 9,8 bilhões. A empresa de comunicação do qual faz parte a emissora líder em audiência vive fase delicada: registrou prejuízo de R$ 114 milhões no primeiro semestre.

Edir Macedo, 76 anos, que em 1989 comprou a Record TV de Silvio Santos e do grupo Machado de Carvalho, tem fortuna avaliada em 1,1 bilhão de dólares, cerca de R$ 6 bilhões. Seus rendimentos incluem dividendos da Igreja Universal do Reino de Deus, do qual é líder.