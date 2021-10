Quem pode solicitar o novo auxílio emergencial de R$ 600? Veja aqui

Moradores do estado de Minas Gerais terão acesso a um novo benefício no valor de R$ 600 a partir do dia 14 de outubro. O auxílio emergencial estadual já havia sido anunciado há alguns meses, e mira as famílias em situação de vulnerabilidade que não estão inscritas no Bolsa Família.

“Este será o maior benefício até então já pago pelo estado durante a pandemia”, disse o governador Romeu Zema durante o anúncio do programa.

A secretária de estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, afirmou que o repasse dos valores será único e contemplará família cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) até o dia 22 de maio. De acordo com os cálculos da pasta, a medida deve atender cerca de um milhão de famílias mineiras.

A plano é liberar os pagamentos junto com o fim do auxílio emergencial, que está previsto para este mês.

Terão prioridade as mães solo que não recebem Bolsa Família. Para esse grupo, o dinheiro cairá na conta entre 14 a 21 de outubro. Já as demais família receberão os depósitos entre 22 e 29 de outubro.