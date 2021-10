Rebeca Andrade faz Brasil ter melhor campanha na história do Mundial

O Brasil fechou neste domingo sua participação no Mundial de ginástica artística de Kitakyushu, no Japão. Graças ao desempenho de Rebeca Andrade, o país conseguiu sua melhor campanha da história da competição. A campeã olímpica conquistou um ouro no salto e uma prata nas barras assimétricas.

O único Mundial em que o Brasil já havia conquistado mais de uma medalha foi o de Stuttgart 2007, quando Diego Hypolito foi ouro no solo e Jade Barbosa bronze no individual geral. Assim, a campanha em Kitakyushu se tornou a melhor do país, embora a colocação no quadro de medalhas na Alemanha tenha sido um posto melhor. Na ocasião, o Brasil ficou em quinto em um Mundial dominado por chineses e americanas. No Japão, o país foi o sexto do ranking.

Quadro de medalhas do Mundial de Kitakyushu

1 – China – 5 ouros, 1 prata e 2 bronzes

2 – Japão – 2 ouros, 5 pratas e 1 bronze

3 – Itália – 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze

4 – Estados Unidos – 1 ouro, 1 prata e 3 bronzes

5 – Federação de Ginástica Russa – 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes

6 – Brasil – 1 ouro e 1 prata

6 – Filipinas – 1 ouro e 1 prata

8 – Alemanha – 1 prata

9 – Finlândia – 1 bronze

9 – Israel – 1 bronze

9 – Ucrânia – 1 bronze

