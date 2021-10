Reconciliação de Whindersson Nunes e Maria Lina é anunciada

Neste domingo (25), o portal Galo Intruso anunciou a reconciliação de Whindersson Nunes e Maria Lina. A novidade foi muito celebrada pelos fãs do comediante e da influenciadora digital.

Em sua postagem, a página afirmou que não é de hoje que Whindersson Nunes e Maria Lina estão interagindo um com o outro em suas publicações. Detalhou também, o fato de que nem Whind, nem Maria apagaram as fotos de quando estavam namorando.“Acontece que segundo fontes próximas ao casal. Os dois já voltaram. Mas dessa vez não vão expor o relacionamento como faziam antes. Ainda mais agora com muita coisa acontecendo na internet. E para que não seja um relacionamento de ataques, de haters. Eles manterão essa relação em sigilo até um futuro próximo. Os encontros são super discretos e bem Planejados para que absolutamente ninguém saiba. Agora resta saber até quando eles vão manter esse segredo”, disparou.

Logo em seguida, o portal afirmou que Whindersson Nunes e Maria Lina não querem mais uma vez a internet interferindo na relação dos dois: “De qualquer forma estão certos né? Mas eles são famosos e a fama vem essa bagagem pra carregar! Desejo que os dois sejam felizes, independente de qualquer coisa”.

Confira abaixo a postagem completa realizada pelo portal em questão.