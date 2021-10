Reforma eleitoral determina novas regras para eleições 2022; especialista explica mudanças

O Congresso Nacional promulgou na tarde desta terça-feira, 28, a Emenda Constitucional (EC) 111/21, que promove mudanças nas regras eleitorais que devem reger o próximo pleito, em 2022. Senadores aprovaram o texto que incentiva as candidaturas de mulheres, indígenas e pessoas negras e rejeitaram a retomada de coligações partidárias.

A volta das coligações foi um dos temas mais polêmicos que vinham sendo discutidos entre os congressistas, chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados, mas foi rejeitada no Senado. A relatora, senadora Simone Tebet (MDB), considerou inconstitucional a volta da coligação partidária, extinta na reforma eleitoral de 2017. Para ela, poderia gerar distorção do sistema proporcional, fragmentação partidária e falsificação do voto do eleitor.