Salários de até R$ 12 mil; veja 4 editais de concursos abertos nesta semana

A semana começa com pelo menos quatro novos editais de concursos públicos abertos no país. Há oportunidades de nível médio e superior para candidatos na Paraíba, em Minas Gerais, em Mato Grosso e no Paraná.

Foram divulgados nessa segunda-feira (11/10) editais de concursos para Campina Grande (PB), com vagas para as áreas administrativa, educacional e de saúde. A depender da vaga pleiteada, o salário pode chegar a R$ 12 mil. Também é possível tentar o certame da Polícia Civil de Minas Gerais. Na área da saúde, há vagas para médicos na prefeitura de Doutor Ulysses (PR), além de diversos cargos na prefeitura de Sorriso (MT). Os Confira os detalhes na matéria do Direção Concursos, clique AQUI!