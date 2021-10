Sargento do Corpo de Bombeiros tem cabeça esmagada por veículo em Rio Branco; imagens fortes

O Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Acre que está na reserva remunerada, José Pessoa de Medeiros, de 65 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito, na manhã desta terça-feira (5), na Rua Minas Gerais, no bairro Preventório em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o Sargento havia acabado de deixar a esposa no trabalho dela, e estava voltando para sua residência, vinha trafegando sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Yamaha de cor verde, quando acabou batendo na traseira de um veículo de cor preto, que estava a sua frente, em seguida o motociclista cai na pista contrária no exato momento que um outro veículo vinha passando e passou por cima da cabeça de José que morreu na hora.

Após o acidente, o motorista que passou por cima da cabeça da vítima ainda chegou a parar a poucos metros depois, voltou no local do crime, olhou e viu que o Sargento já estava morto, em seguida entrou no veículo e fugiu do local.

No impacto, José teve a cabeça esmagada e o capacete chegou a quebrar e partiu ao meio. O motorista do veículo de cor preto, que o foi batido por trás não parou e também fugiu do local.

Populares pararam para ajudar o Sargento e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), mas quando os paramédicos chegaram, só puderam atestar a morte de José.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca do condutor que fugiu, porém, o motorista não foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil.