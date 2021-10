Suspeito de matar jovem por dívida de R$ 100 em Campo Grande é preso no Pantanal

Segundo a polícia, após avistar viatura que fazia ronda em trecho da rua Alan Kardec, no bairro Almirante Tamandaré, o homem correu para o interior de uma residência. Abordado, ele se identificou e confessou ter matado uma pessoa no cruzamento da Rua Yokohama com a Avenida Américo Brasiliense, no bairro Santo Amaro.