Técnico de manutenção de fibra óptica, estágio em pedagogia e mais: confira vagas para Rio Branco desta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (1), cinco vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para técnico em manutenção de fibra óptica, estágio em pedagogia, gerente de vendas, auxiliar de mantenedor predial e assistente de redação.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Técnico em Manutenção de Fibra Óptica: O candidato precisa ter experiência na área, bem como habilitação AB, ser proativo e responsável e, de preferência, possuir carro ou moto de cor branca ou cinza. Interessados devem enviar currículo para [email protected] com o assunto “CURRÍCULO”.

– Estágio na área de Pedagogia: É preciso ter disponibilidade para estagiar no horário das 16h às 22h, estar entre o 2º e o 7º período no 2º semestre de 2021 e estar devidamente cadastrado no site do IEL/AC. Para se cadastrar, basta acessar www.ielac.org.br.

– Gerente de Vendas na “Cervejaria Petrópolis”: É necessário gerenciar equipe de vendas orientando e controlando suas atividades e desempenho, com o objetivo de atingir as metas estabelecidas, bem como aumentar a participação da empresa no mercado; realizar reuniões matinais e feedback contínuo com o time de vendas, trabalhar em parceria, acompanhando e orientando o time de supervisores, dentre outros. Sobre os requisitos, é necessário ter ensino superior completo em administração de empresas, Ciências Contábeis, Gestão Comercial ou áreas afins, CNH categoria AB, pacote Office completo e domínio do Excel e disponibilidade para viagens. Mais informações.

– Auxiliar de Mantenedor Predial na “EQS Engenharia”: Auxiliar na execução de atividades de conservação predial, através de serviços de manutenção civil e reparos como carpintaria, pintura, alvenaria, hidráulica, marcenaria, jardinagem, roçada, elétrica, dando suporte ao Mantenedor Predial. Todas as vagas estão disponíveis para PCD. Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau), além de habilitação para dirigir: B e disponibilidade para viajar. Mais informações.

– Assistente de Redação na “ROSH Digital” [LinkedIn]: Esta vaga é exclusiva para mulheres negras, em modalidade home office. A entrega ágil e com qualidade é uma das principais características da Rosh, então é interessante que haja uma compatibilidade com este perfil de produção. O ambiente é colaborativo e valoriza a disponibilidade em ajudar os demais membros do time no dia a dia, quando necessário. Auxiliar no planejamento e criação de conteúdo, criar textos para diversas mídias e revisar materiais on- e off-line são algumas das atribuições. A candidata deve ter experiência com redação, domínio de técnicas de texto, redação e Língua Portuguesa, proficiência em Espanhol, organização, dinamismo e senso de urgência. As selecionadas trabalharão com todos os direitos da CLT, horas extras pagas, auxílio home office, etc.