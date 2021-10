Uau! Camila Queiroz surge de lingerie para mostrar novo visual de Angel

Camila Queiroz deixou os seguidores babando ao compartilhar fotos do visual de Angel na sequência Verdades Secretas 2, que estreia no dia 20 de outubro no Globoplay. Nas imagens de bastidores, a atriz aparece loira, ostentando o tanquinho sarado, em uma lingerie. “10 dias para Angel chegar. São 6 anos aguardando por esse momento”, escreveu ela no Instagram.

Amigos e fãs da atriz encheram a publicação com elogios. “Eita pourra”, comentou Bruna Marquezine. “Maravilhosaa, to revendo a primeira e louca para a estreia da segunda! Arrebenta”, disse Carla Diaz.