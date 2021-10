Vegas Poker Club Acre: 3º High Roller acontece neste final de semana em Rio Branco; saiba mais

Alguns dos participantes do 3º High Roller 2021 que está acontecendo neste final de semana no Vegas Poker Club Acre.

Entrevistei o empresário André Borges, um dos sócios do Vegas Poker Club Acre , que falou sobre o investimento e os adeptos da atividade que, ao contrário do que se imagina, agrada as mulheres também. O clube está localizado na Rua Antúrios, nº 785, bairro Tropical, em Rio Branco. Telefone (68) 99904-0103. Assista o vídeo no meu IG @beth_news_

A artesã Glads Mourão, em parceria com a sócia, Heloisa Thainah, inauguraram a loja Sagrado Barro no bairro Bosque, na Rua Castro Alves (atrás da praça do Juventus), trazendo conceito exclusivo de cerâmica feita a mão.

Natural do município de Cruzeiro do Sul, a advogada Juliana Melo foi apresentada como a nova Miss Acre em noite glamorosa realizada no Gran Reserva no último dia 7 de outubro. A etapa nacional acontecerá no mês de novembro na cidade de Santos, no litoral paulista.

O ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 2021, Abdulrazak Gurnah, de 73 anos, nasceu na Tanzânia e vive no Reino Unido. Seu último livro lançado foi Afterlives, lançado em 2020, e o tema mais associado ao autor é o colonialismo, citado inclusive em sua premiação. Seu livro mais famoso é Paradise de 1994. Muito justo e merecido!

Marilda Maia de Souza discursando na inauguração da Unidade Ministerial Procurador de Justiça Francisco Matias de Souza, no município de Plácido de Castro, no Acre, na homenagem feita pelo governador do Estado do Acre, Gladson Cameli e a doutora Katia, Procuradora Geral do MPAC.

O renomado cardiologista doutor Carlos Ferreira destaca os cinco sintomas relacionados a doenças cardíacas, acompanhe abaixo:

Desmaio ou tontura: episódios frequentes merecem atenção médica, pois podem estar relacionados a problemas cardiovasculares, como estreitamento da válvula aórtica, que dificulta a passagem de sangue para o coração.

Palpitações: aquela sensação de “batedeira” no peito, quando recorrente, pode indicar doenças isquêmicas do coração. Em casos mais graves, pode ser sinal de falência cardíaca e fibrilação. Sentir o coração bater fora de ritmo em situações de estresse e emoções fortes é comum, mas sintomas insistentes merecem avaliação médica, fique atento!

Dores no peito: angina é um dos sintomas mais comuns e conhecidos do infarto e é sinal de que o coração não está recebendo oxigênio suficiente. Procure atenção médica imediatamente.

Falta de fôlego: para sedentários, cansar-se ao subir escadas ou caminhar distâncias mais longas é natural, mas ficar sem fôlego e com dificuldade para respirar em atividades simples, não é. Pode indicar insuficiência cardíaca.

Dores nas pernas: se for constante, mesmo após parar de fazer algum esforço físico, pode ser sinal de doença arterial periférica e seus portadores apresentam maior risco de sofrer infarto ou AVC.

Se você tem mais de 60 anos, faça um check-up anualmente.

Depois de merecidas férias está de volta ao batente a repórter e publicitária Manoela Mesquita em mood independent worker como fazem os profissionais destemidos.

A médica Fátima Rosas curtindo merecido descanso.

Esmeralda Pires em seu aniversário de 50 anos exatamente do jeito que planejou. Parabéns querida e vida longa! On Line

*Uma verdadeira bomba está em modo tic tac prontinha para explodir na Unimed Acre. O mais lamentável é que foi montada por quem menos se espera e há bastante tempo. Já não existe mais tapete para esconder tanta poeira!

*A nível de Brasil, as palavras de ordem (ou, em tempos atuais, hashtags) “saúde não é mercadoria” e “defenda o SUS”, enfim, parece que nunca mais poderão ser vistas como significantes vazios. Está tudo muito errado. Tudo! A saúde é um direito humano universal, mundialmente reconhecido, e o acesso a ela está constitucionalmente assegurado em nosso país. Defender o SUS é o mesmo que assegurar que a saúde não pode ser uma mercadoria. Esperamos que a CPI apure, de fato, os crimes dessa operadora de saúde, descubra muito mais e tudo se expurgue. Que tudo venha à tona, sobre essa e outras empresas que tenham cometido os mesmos crimes. #DefendaOSUS #SaúdeNãoÉMercadoria

*Motivacional da semana: Trabalhem enquanto alguns abrem offshore para lavar dinheiro em paraísos fiscais.

É ilegal manter uma offshore em um paraíso fiscal? Não, desde que se declare o valor ao fisco, assim como os ganhos de capital. É ilegal que o MINISTRO DA ECONOMIA e o PRESIDENTE m as condições de política econômica, cambial e fiscal que podem favorecer ganhos de quem tem dinheiro no exterior (como desvalorização do Real) e porque possuem informações privilegiadas que permitem que esses ganhos são configurados CRIME.

*O projeo que barra os supersalários do funcionalismo está parado no Senado há mais de dois meses. E o motivo é a pressão do judiciário. Estima-se que são gastos R$ 213 milhões, em média, por mês com valores que excedem o teto do funcionalismo.

É o que se pode chamar literalmente de “Farra dos supersalários”!

*Foi tanto sufoco com o loockdow das principais redes sociais que a galera se saiu com essa: Pela volta do whatsapp impresso e auditável! Socorro Braseeeeel!!!

*Ninguém vai alcançar a plenitude se não passar por situações desafiadoras. As experiências que vivemos, quando bem aproveitadas, podem nos impulsionar para galgarmos mais um degrau na escada da nossa evolução, além de servir como um espelho para outros buscadores. ”

Sri Prem Baba

Como nascem as doenças

– Engole o choro!

– Engole sapo! – Cala a boca! – Cala o peito…, mas o corpo fala, e como fala! Fala a ponta dos dedos batendo na mesa… falam os pés inquietos na cama… fala a dor de cabeça. Fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade. Fala o nó na garganta atravessado. Fala a angústia, fala a ruga na testa. Fala a insônia, o sono demasiado.

Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações… expressar-se tranquiliza a dor! Dor não é para sentir para sempre… Dor é vírgula! Então faz uma carta, um poema, um livro. Canta uma música. Pega as sapatilhas, sapateia. Faz piada, faz texto, faz quadro, faz encontro com amigos, nem que seja virtual.

Faz corrida no parque. Fala para o seu analista, fala para Deus…. Se pinta de artista! Conversa sozinho, papeia com seu cachorro, solta um grito para o céu, mas não se cale!!! Pois “se você engolir tudo que sente, no final, você se afoga! ”

CORAÇÃO NÃO É GAVETA! O corpo fala!

(Autor desconhecido)