Vídeo: corpo de homem encapuzado é pendurado em passarela

Manaus/AM – Um homem, ainda não identificado, teve o corpo pendurado em uma passarela da avenida Boulevard Álvaro Maia, zona Centro-Sul de Manaus, na noite dessa quarta-feira (27).

Motoristas que passavam pelo local filmaram o homem que está vestido com roupas pretas e encapuzado. A vítima ficou suspensa por uma corda em meio a uma das principais avenidas da cidade.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias e autoria do crime que pode ser um execução, mas também há suspeita de suicídio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a remoção do cadáver.