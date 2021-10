Zuckerberg perde US$ 7 bilhões em poucas horas após Facebook cair

O impacto no bolso do empresário norte-amaericano Mark Zuckerberg, após a queda do Facebook, WhatsApp e Instagram, nesta segunda-feira (4/10), foi grande. De acordo com levantamento da Bloomberg, o cofundador e principal acionista nas redes sociais perdeu US$ 7 bilhões em poucas horas. O que fez com que o bilionário caísse de posição na lista de pessoas mais ricas do mundo.

A queda na fortuna do bilionário acompanhou a das ações do Facebook, depois de denúncias de uma ex-funcionária sobre a empresa, e se deu após a falha que deixou fora do ar os principais produtos de suas empresas. Em poucas horas, pessoas que investiam nas ideias de Zuckerberg venderam papéis e ações, levando a uma queda de cerca de 5%. Desde meados de setembro, a perda registrada é de 15%. O valor da fortuna de Zuckerberg, então, caiu para US$ 120,9 bilhões.

