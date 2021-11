“A população está abandonada”, diz vereador de Brasiléia ao relatar roubos constantes de veículos e celulares no interior

O final do ano está chegando, e com ele vem as datas comemorativas que movimentam ainda mais o comércio. Em contrapartida, os assaltos e roubos de veículos e celulares nesta época vêm se intensificando ainda mais e tirando o sossego da população. No interior do Acre, mais precisamente na região de Brasiléia e Epitaciolândia, a situação está ainda mais caótica.

Segundo o vereador de Brasiléia Leomar Barbosa, em média cinco veículos estão sendo roubados todos os dias, já que as vítimas postam em grupos de WhatsApp e nas redes sociais à procura dos bens.

“Estamos sem segurança, literalmente. Só de telefone celular, já perdemos as contas de quantas pessoas foram assaltadas. Aqui em Brasiléia a situação está tão preocupante que está perigoso até de andar com qualquer objeto na mão, porque corre o risco de algum assaltante vir e levar. Meu medo é de que alguma pessoa de bem acabe sendo ferida”, complementou.

Barbosa disse ainda ao ContilNet que os vereadores locais questionaram à Segurança Pública sobre quais seriam as ações a serem desenvolvidas na região para frear a onda de criminalidade que se intensifica a cada dia. Contudo, segundo ele, até agora não obtiveram nenhuma resposta.

“A população está abandonada, e o Governo tem que tomar alguma atitude. Tiraram o 190 do interior, dificultando ainda mais os trabalhos, porque se algum morador liga para a Polícia, a denúncia vai para Rio Branco e quando é repassado para o município, às vezes vem informação de maneira errada. Também estamos sem guarnição na ponte também, o que ajuda ainda mais os bandidos a escaparem com facilidade”, comentou.

O vereador falou que já chegaram a fazer ofícios para que a Segurança mandasse reforço tanto para os municípios em questão como para a fronteira. Como, segundo ele, nada foi feito, eles planejam interditar a ponte Wilson Ribeiro, que interliga Brasiléia a Cobija, na Bolívia.

“Nós queremos chamar atenção do governador Gladson Cameli para que ele faça uma ação inédita para a segurança. Até agora, procuramos todas as autoridades, mas não tivemos resposta de nada. Se a situação continuar assim, nós vereadores, em conjunto com a população, vamos fechar a ponte (Wilson Ribeiro) até que tenhamos algum posicionamento, porque não dá mais para continuar vivendo dessa forma”, finalizou.

Protesto

Leomar e outros vereadores de Brasileia fecharam na manhã deste sábado (6) a ponte Wilson Pinheiro, acesso ao país vizinho. Eles querem a imediata presença de reforço policial na região e cobram os governos estadual e federal.

Participam também do ato os vereadores Marinete Mesquita Mesquita, Elenilson Cruz, Marcos Tibúrcio, Lessandro Jorge, Jurandir Mesquita, Arlete Mesquita e Neiva Badotti.