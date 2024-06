Temporada 4 do fortnite festival: prepare-se para a batalha com metallica!

Há uma tempestade acontecendo no Fortnite Festival! James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo, da banda Metallica, são os ícones da Temporada 4.

A Temporada 4 começa em 13 de junho com a v.30.10 e termina à 1h (BRT) de 16 de agosto de 2024. Durante esse período, persiga e destrua seus oponentes no novo Palco de Batalha, arrase tocando suas músicas favoritas do Metallica nos Palcos Principal e de Improviso, e desbloqueie recompensas no jogo progredindo no Passe da Temporada 4 do Festival.

Suba o som com o Contador de Recompensas Premium, que desbloqueia uma nova lista de recompensas. Prepare-se para usar as baquetas da Bateria TAMA do Lars com os pratos da Zildjian ou suba no palco com os Trajes de James, Lars, Kirk e Robert!

PALCO DE BATALHA: 16 PESSOAS ENTRAM… APENAS UMA SAIRÁ COM A VITÓRIA

Chegou a hora de provar seu valor no Palco de Batalha do Festival! Enfrente oponentes numa setlist de quatro músicas e seja a última pessoa de pé no encerrar das cortinas para receber os aplausos…

Cada partida pública do Palco de Batalha começa com até 16 pessoas, que competem pela maior pontuação em uma música escolhida aleatoriamente da seleção rotativa do Festival. A música será igual para todos, mas você pode escolher o trecho da música e a dificuldade nessa disputa pela maior pontuação. As músicas que você tiver não poderão ser selecionadas para que ninguém leve vantagem. Ao final de cada música, quem tiver menos pontos sai da disputa, até sobrar apenas uma pessoa!

Não se preocupe se você ainda não domina alguma das Músicas. Você pode virar o jogo realizando ataques contra seus oponentes para quebrar a sequência de acertos deles e impedir que pontuem! Prepare seu ataque como se estivesse usando a Sobrecarga no Palco Principal: toque nas Fases da Sobrecarga para ganhar mais carga e pressione o botão de Ataque para tirar os adversários do páreo e aumentar sua pontuação! Quanto mais Sobrecarga você tiver, mais longo será o ataque.

O segredo é tocar com precisão para manter sua sequência de acertos e atacar na hora certa. No Palco de Batalha, os multiplicadores de Baixo e Microfone foram ajustados para 4x em vez de 6x, assim o jogo fica nivelado para todo mundo! O sistema de classificação usado no pareamento de partidas públicas é baseado no número de rodadas sobrevividas e oponentes derrotados, dessa forma você não precisa enfrentar quem está no topo logo de cara.

Selecione uma partida privada do Palco de Batalha para enfrentar seu próprio grupo de até 4 pessoas! Quem escolhe a setlist é você, em partidas privadas é possível escolher Músicas da biblioteca compartilhada e da seleção rotativa do Festival.

O Palco de Batalha pode ser encontrado no Descobrir ao lado de “Palco Principal do Festival” e “Palco de Improviso do Festival”. Essa experiência continua disponível após o fim da Temporada 4. No Palco de Batalha, nada mais importa além da vitória (e se divertir)!

AVANCE NA ABA DO PASSE DO FESTIVAL

Que tal mostrar ao mundo que você tem o espírito do rock? Para encontrar as Tarefas do Festival desta Temporada, entre no Lobby de uma experiência do Fortnite Festival (“Palco Principal”, “Palco de Improviso” ou “Palco de Batalha”) e acesse o Passe do Festival na parte superior!

PASSE DA TEMPORADA 4 DO FESTIVAL

Quanto mais você tocar, melhores serão as recompensas. Conclua Tarefas do Festival para ganhar Pontos de Festival que aumentam seu progresso no Passe do Festival da Temporada.

Contador de Recompensas Gratuitas

Recupere sua disposição após um show cansativo. A Guitarra Acorde Glup foi feita para o blues e está te esperando como recompensa final do contador de recompensas gratuitas.

Após tirar onda no blues, você pode praticar as três Músicas do contador de recompensas gratuitas:

Epic Games — “S.O.M.P”

Epic Games — “The Night Porter (Winnage)”

Epic Games — “Dreamer”

Aliás, da v.30.10 em diante, todas as Músicas que você tem podem ser equipadas como Músicas do Lobby! Coloque uma música boa enquanto a banda se prepara.

As músicas são só um detalhe na hora de cativar o público. Envolva a plateia com Auras arrebatadoras, incluindo a Aura Chama Sombria que vai fazer o palco pegar fogo!

Para fazer a mente da galera girar, sua Guitarra precisa girar junto literalmente com o Gesto Volta ao Mundo. Esse movimento combina com tudo.

Contador de Recompensas Premium

Quem disse que você precisa de um passe VIP para dar uma olhada nos bastidores do Metallica? Adquira o Aprimoramento do Contador de Recompensas Premium por 1.800 V-Bucks e desbloqueie um caminhão de artigos do Metallica.

Nada como se sentir na pele de uma estrela do rock. Ao comprar o Aprimoramento do Contador de Recompensas Premium, você desbloqueia automaticamente o Traje Lars Ulrich e ainda pode progredir no passe para desbloquear os Trajes Robert Trujillo, Kirk Hammett e James Hetfield.



O show está só começando, jogue as baquetas para o alto com a Bateria TAMA do Lars. Se você não curte muito um pedal duplo e prefere as guitarras, mande ver no solo de Enter Sandman com a Gibson Les Paul “Greeny” do Kirk!



Se quer saber qual música está te esperando no Passe Premium, vou falar só UMA vez… One!

Música One

Observação! 🎵 Os itens do Contador de Recompensas Gratuitas e do Contador de Recompensas Premium do Passe do Festival da Temporada 4 não são exclusivos do Passe e podem ficar disponíveis na Loja no futuro.

MESTRE DOS TRAJES! MESTRE!

Escolha o visual perfeito para o Palco de Batalha. James, Lars, Kirk e Robert ficaram imponentes com os Trajes de “Puppet Master”, que já estão disponíveis na Loja até os sinos da Temporada 4 soarem pela última vez.

Dê um show com o Kirk – Puppet Master, batalhe nos ermos com o James – Puppet Master, encontre o ritmo perfeito com o Robert – Puppet Master e cause uma destruição percussiva com o Lars – Puppet Master.

Quer saber mais? Essas Músicas do Metallica também ficam na Loja até o fim da Temporada 4:

Metallica — “Enter Sandman”

Metallica — “Fuel”

Metallica — “Master of Puppets”

Metallica — “Ride the Lightning”

Metallica — “The Unforgiven”

Metallica — “Wherever I May Roam”

Fique de ouvidos atentos, pois novas músicas do Metallica podem chegar ao longo da Temporada 4!

MELHORIAS E CORREÇÕES NA TEMPORADA 4

LOBBY MUSICAL

As Músicas que você tem podem ser equipadas como Músicas do Lobby! Tente adicioná-las aos Favoritos, depois clique em Ordem Aleatória e aproveite um ritmo diferente cada vez que voltar ao Lobby.

MELHORIAS NA JOGABILIDADE

Melhoramos o “coyote time” (hora do coiote), permitindo um intervalo de tempo maior entre o momento de segurar a nota certa e o de palhetar no Baixo (Pro)/Base (Pro). Agora, sempre que você sentir que palhetou e segurou a nota ao mesmo tempo, isso contará como um acerto, mesmo que um tenha sido um pouco antes do outro.

Além disso:

Alteramos a visibilidade do vínculo de botão, que agora fica ativada por padrão em trechos de músicas Pro.

Sua vinculação de Palhetada será visível no HUD. (Apenas uma vinculação de Palhetada ficará visível, embora seja possível vincular dois comandos diferentes. O outro comando será exibido nas configurações.).

Será possível ativar a Sobrecarga durante “intervalos de música”, quando você tiver mais tempo entre uma nota e outra.

TAREFAS DO FESTIVAL

As Tarefas do Palco Principal, Palco de Improviso e Palco de Batalha serão encontradas na mesma categoria. As Tarefas Diárias foram atualizadas para incluir as três experiências.

Você poderá progredir nas Tarefas de Improviso enquanto estiver montando sua setlist do Palco Principal nos Bastidores.

Muitas Tarefas do Palco Principal como “Acerte notas” e “Acione a Sobrecarga” também poderão ser concluídas no Palco de Batalha.

MUDANÇAS EM MÚSICAS

Ajustamos os seguintes trechos de Músicas:

Doja Cat – Say So : Baixo Pequenos ajustes para melhorar a consistência.

: Baixo Epic Games — Streets Ignite : Base Pequenos ajustes para melhorar a consistência.

: Base Epic Games — Streets Ignite : Base (Pro) Corrigimos notas de hammer-on e pull-off mal posicionadas.

: Base (Pro) Kelly Clarkson — Stronger (What Doesn’t Kill You) : Base (Pro) Corrigimos notas de hammer-on e pull-off mal posicionadas.

: Base (Pro) Metallica — Fuel : Base (Pro) Removemos algumas notas de um riff repetido para manter a consistência.

: Base (Pro) Muse — Hysteria : Base Ajustamos um compasso no solo.

: Base Muse — Hysteria : Base (Pro) Deixamos a Música mais compatível com a versão de Baixo (Pro).

: Base (Pro) Panic! At The Disco — High Hopes : Baixo (Pro) Corrigimos algumas notas de hammer-on que não funcionavam corretamente e realizamos pequenos ajustes.

: Baixo (Pro) Rob Base & DJ EZ Rock — It Takes Two : Bateria Adicionamos uma batida de pedal que faltava.

: Bateria

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DA TEMPORADA 4 DO FORTNITE FESTIVAL

Tem vontade de criar conteúdo da Temporada 4 no YouTube? Nesta Temporada, criadores de conteúdo do programa Apoie-um-Criador (AuC) poderão publicar conteúdo VoD usando a seleção de Músicas abaixo (e seus loops) no YouTube e monetizar em cima dessas publicações. Você pode adicionar essas Música ao seu conteúdo como Músicas do Lobby!

Seleção de Músicas:

Metallica — Enter Sandman

Metallica — One

Metallica — Ride The Lightning

Metallica — The Unforgiven

Metallica — Wherever I May Roam

A seleção de Músicas mudará toda semana, às quintas-feiras, 11h (BRT), então volte com frequência para conferir o que pode aparecer no seu conteúdo! Durante o período da seleção de Músicas, você não receberá nenhuma notificação para remoção.

Mais informações:

Para monetizar usando o conteúdo com Músicas, você precisa vincular suas contas YouTube e Apoie-um-Criador.

IMPORTANTE: ao fazer upload do conteúdo no YouTube, não se esqueça de colocar o upload como Não Listado ou Público. Se você fizer upload do vídeo como “Privado”, poderá receber uma reivindicação de monetização no seu vídeo.

ao fazer upload do conteúdo no YouTube, não se esqueça de colocar o upload como Não Listado ou Público. Se você fizer upload do vídeo como “Privado”, poderá receber uma reivindicação de monetização no seu vídeo. Para dicas sobre como evitar avisos de direitos autorais em outras plataformas, leia as políticas da plataforma do canal.

É pouco provável, mas pode haver um pequeno atraso para o YouTube processar um pedido de reivindicação de um conteúdo de AuC publicado por você. Durante esse período, pedimos que você não conteste o pedido de reivindicação.

Não está no AuC? Não se preocupe, você ainda vai poder compartilhar suas experiências no Fortnite Festival no YouTube durante a Temporada 4 com as Músicas selecionadas. Mas não será possível monetizar o conteúdo no YouTube.