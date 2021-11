Adolescentes morrem após baterem moto em caminhão no AC; veja vídeo do momento do acidente

As adolescentes Queila de 13 anos e Dhemylli, de 14, morreram após um grave acidente, na tarde deste domingo (14), no Ramal 3, na BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul.

As imagens enviadas para a nossa reportagem, mostram o exato momento que Queila e Dhemylli trafegava em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha sem capacete e bate de frente em um caminhão de cor vermelho na subida de uma ladeira no ramal.

As imagens são fortes e mostra a força e a violência do impacto. Na colisão as duas adolescentes morreram na hora, com múltiplas fraturas. O motorista do caminhão permaneceu no local e acionou o socorro necessário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e esteve no local, mas quando os paramédicos chegaram, atestaram a morte das adolescentes Queila e Dhemylli.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram os corpos e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Após os procedimentos de praxe, os policiais militares do Batalhão de Trânsito, encaminharam o motorista do caminhão para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O homem pode responder pelo Crime de Homicídio Culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar.

Veja vídeo: