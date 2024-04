Plataforma se une à Unicef em ação para melhorar indicadores sociais no Acre; entenda

O Estado do Acre receberá uma ação realizada pela Samaúma, uma plataforma de projetos de conservação florestal, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com o objetivo de melhorar os indicadores sociais relacionados à infância e adolescência. Segundo o site Valor Econômico, serão priorizados os temas ligados ao acesso à água, ao saneamento e à higiene, além da preservação do meio ambiente.

A plataforma Samaúma faz parte do grupo FRAM Capital, que é uma gestora de investimentos. A parceria, anunciada na última semana, terá como foco principal o município de Tarauacá, no interior do Acre, que apresenta um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil elaborado pelo PNUD, FJP e IPEA.

O IDH de Tarauacá é de 0,539, abaixo da média do Estado do Acre, de 0,71, e menor do que a média nacional, que é de 0,754. O IDH é uma referência númerica que varia entre 0 e 1, quanto mais próximo ao zero, menor o acesso à saúde e educação.

Segundo o Valor Econômico, o município acreano é onde está o primeiro projeto de conservação ambiental para a geração de créditos de carbono da companhia. Os investimentos previstos são de R$ 2 milhões para uma série de ações, com o projeto dividido em três fases.

“O município já tinha sido destacado pelo UNICEF como prioritário para receber investimentos de saneamento básico. A parceria entre Samauma e UNICEF é, portanto, uma união de esforços para realização de um estudo participativo e desenvolvimento de plano de ação para melhorar a infraestrutura da região, sendo uma parte dos recursos já alocada para ações imediatas (ações “kick in”) de água, saneamento e higiene”, diz Nicolas Londoño, sócio-fundador e diretor do Samaúma, ao site Valor Econômico.

Veja as fases do projeto:

A primeira fase será a produção de um estudo participativo que prevê a análise da situação dos direitos das crianças, adolescentes e famílias do município acreano.

A partir desse estudo, acontece a segunda fase, em que será feita a implementação de ações de promoção e melhoria da resiliência a eventos climáticos em serviços públicos como escolas e unidades básicas de saúde.

Já na terceira etapa, acontece o desenvolvimento de um plano de ação municipal para assegurar os direitos de crianças e adolescentes em Tarauacá. A UNICEF ficará em contato com a Prefeitura Municipal.

O município de Tarauacá faz parte do Selo UNICEF, iniciativa que visa estimular e reconhecer avanços na realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes na Amazônia Legal do Brasil.