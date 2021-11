O acidente envolvendo um automóvel modelo Palio ocorreu na tarde deste sábado na rotatória da Avenida São Paulo com a Lauro Muller em Cruzeiro do Sul.

Ainda não há informações do estado de saúde das vítimas, mas foi necessário o Corpo de Bombeiros encaminhar ao local uma equipe para retirá-las das ferragens do veículo e posteriormente serem encaminhadas através do Samu para o Pronto Socorro do Hospital do Juruá.