Globo define 12 famosos que vão participar do reality em 2022; saiba tudo!

O ‘BBB22″ estreia em 17 de janeiro, uma segunda-feira, na Globo. Faltando menos de dois meses para o início da nova leva de episódios do reality show de maior audiência do Brasil, a direção da emissora já definiu os famosos que serão reserva no Camarote. O número de participantes da edição que marcará a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação do formato ainda não foi definido.

Com direção geral de J.B. Oliveira, o Boninho, o “Big Brother Brasil” promete uma ´serie de novidades para o próximo ano. A casa, de acordo com o que o foi divulgado até agora nas redes sociais do diretor, receberá uma nova roupagem mais completa. Além disso, as dinâmicas também serão inéditas. Até o momento, a produção trabalha nas seletivas dos anônimos inscritos através de formulário disponibilizado no site do programa.

Segundo o site Observatório da TV informou, a emissora fechou com 12 famosos para o Camarote do “BBB22”. A dinâmica estreou em 2020 e garantiu um salto na audiência do reality show no Brasil. Além disso, o programa entrou para o livro dos recordes como a atração de TV que mais recebeu votos. O paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez teve mais de 1,5 bilhão de votos.

Apesar de ter convidado 12 famosos para o programa, a Globo irá confinar apenas 10 nomes. Isso significa que duas dessas personalidades serão confinadas como reserva. A Globo não descarta alterações na lista final até o anúncio que será feito no “BBB Day”, dias antes da estreia do confinamento, nos intervalos da produção.