Beth Passos traz detalhes do show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme no AC; confia tudo!

Toda o charme da toda linda bacharel em Direito e crossfiteira de plantão Mariana Ferreira Parizi abrindo a coluna de hoje.

Descontraída, colorida e animada assim foi comemorado os 15 aninhos da querida Bia no último domingo na residência da família.

Eu caí literalmente na farra com os “de menor” e a aniversariante.

A educadora e empresária Marines Braun foi aniversariante do último dia 11. A ela os melhores votos de paz, alegria, amor, bênçãos e vida longa.

Morando atualmente o Rio de Janeiro a advogada Katerine Marques feliz com a vida profissional e amorosa. Na foto com o noivo Michel Aragão.

A colunista social e Chefe do Cerimonial da Prefeitura de Rio Branco Rubedna Braga casou-se com Aragão Rocha em discreta cerimônia religiosa. Felicidades ao casal!

O engenheiro e empresário ganês-britânico da área da tecnologia, Danny Manu, desenvolveu fones de ouvido sem fio capazes de traduzir áudios de maneira automática para 40 idiomas. Chamados de Clicks, os fones de ouvido funcionam via Bluetooth e podem ser conectados aos smartphones, sem precisar de conexão com a internet para realizar a tradução.

Em entrevista ao site Black Enterprise, Manu afirma que a tecnologia foi financiada por ele, através de sua empresa Mymanu, que também contou com a ajuda de sites de financiamento coletivo para levantar o capital necessário para transformar sua ideia em um produto. “Como todas as outras empresas administradas por minorias étnicas no Reino Unido, tive dificuldade em obter o financiamento e o apoio financeiro de bancos e programas financiados pelo governo de que precisava”, disse ele.

Emocionante a formatura dos alunos do Proerd do Colégio Meta. A cerimônia teve direito a banda de música e os familiares da turma na manhã de sexta-feira, dia 12.

On Line

*Simpático e de bem com a vida o senador Marcio Bittar Jantava em companhia de um dos filhos no restaurante Jarude semana passada.

*Deus está vendo você torcer para que haja greve de caminhoneiros e baixar o preço da gasolina depois de passar anos dizendo que grevista é tudo petista, comunista e vagabundo. Só lembrando, Deus tudo vê!!!

*O presidente Jair Bolsonaro nomeará 75 novos desembargadores. A nova lei também ampliará o número de juízes de tribunais regionais federais e causa temor de aparelhamento da cúpula do Judiciário. O aumento de quase 50% das vagas em cinco tribunais aprovado pela Câmara no dia 8 de novembro (serão 57 novos cargos). Haverá ainda a criação de uma nova corte, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, no Estado de Minas Gerais, que terá 18 novos juízes, de um total de 139 desembargadores federais, o Brasil passará a ter 214, no total.

A lei que cria os novos cargos já está na mesa do presidente brasileiro para ser sancionada. A nomeação de um número tão elevado de magistrados em tribunais estratégicos preocupa setores do meio jurídico e causou impacto entre políticos de oposição que acusam Jair Bolsonaro de realizar uma canetada histórica. Outro fator preocupante é o financeiro que vai onerar vultuosamente a estrutura para atender os magistrados dos tribunais, pois a receita se aprovada, será muito mais dispendiosa. Ainda tem a questão física para abrigar todos os nomeados.

*Além da candidatura do juiz Sérgio Moro ao Senado pelo Estado de São Paulo, outro bochicho dava como certa saída de Paulo Guedes do governo Bolsonaro. Será mesmo? Depois de ter destruído a economia do país e enchido o offshore de dinheiro, é um “castigo” justo pular do barco.

*Falando em Sergio Moro ele pede encarecidamente a imprensa que não enviem seus áudios em velocidade 2.

*Ligar a TV às 7h30 da manhã e ver a cara cheia de botox do Delfim Netto na Globo News, definitivamente não pode ser um bom agouro. Enfim, Paulo Guedes conseguiu fazer o Delfim Netto parecer uma pessoa melhor!

*Depois do desmatamento, a agropecuária é a atividade que mais emite CO2 na atmosfera no Brasil e a principal emissora de metano. Consumo de 1 quilo de carne polui mais o meio ambiente que dirigir um carro por mil km.

*Estou digitando com os pés porque com as mãos estou aplaudindo. Quando achamos que sabemos tudo sobre um tema, encontramos um livro que nos faz enxergar outro mundo. Excelente obra de uma brasileira sobre o trabalho das revendedoras de cosméticos e a uberização do mesmo. Muito se fala dos 600 mil motoristas de Uber e entregadores, mas como sempre o trabalho feminino (1 milhão de revendedoras, só da Natura) que é mais desprezado e sem direitos do que os demais, e ninguém se incomoda ou fala sobre o assunto. Nota 1000 com louvor!

*No Brasil o Câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Segundo dados do INCA, por ano,70 mil novos casos de câncer de próstata acontecem no Brasil.

*Tenho uma conhecida que mesmo não sendo homossexual decidiu passar a virada de ano usando calcinha feita a mão nas cores do arco íris. Usar branco, amarelo, rosa não tem dado certo. Vai que usando todas as cores alguma coisa melhora. Boa sorte desde já!!!

Como fazer um homem feliz

1. O alimente

2. Durma com ele

3. Deixe ele em paz

4. Não olhe as mensagens de seu celular

5. Não se incomode com o que ele faz. Qual a dificuldade nisso?

SIMPLES EM HOMENS!! COMO FAZER UMA MULHER FELIZ:

Não é tão difícil, mas… para fazer uma mulher feliz o homem apenas tem que ser:

1. Amigo

2. Companheiro

3. Amante

4. Irmão

5. Pai

6. Maestro

7. Chefe

8. Eletricista

9. Encanador

10. Mecânico

11. Carpinteiro

12. Decorador

13. Estilista

14. Sexólogo

15. Ginecologista

16. Psicólogo

17. Exterminador

18. Psiquiatra

19. Curador

20. Um bom ouvinte

21. Organizador

22. Um bom pai

23. Muito limpo

24. Empático

25. Atlético

26. Sensível

27. Atento

28. Galante

29. Inteligente

30. Engraçado

31. Criativo

32. Terno

33. Forte

34. Compreensivo

35. Tolerante

36. Prudente

37. Ambicioso

38. Capaz

39. Corajoso

40. Determinado

41. Verdadeiro

42. Seguro

43. Apaixonado (bom de cama)

NÃO ESQUECENDO DE:

44. Lhe fazer elogios frequentemente

45. Ir fazer compras com ela

46. Ser honesto

47. Ser muito rico

48. De não a estressar

49. Não olhar para outras mulheres.

E DE TEMPO EM TEMPO, ELE TAMBÉM PRECISA:

50. Lhe dar muita atenção

51. Lhe dar muito tempo, especialmente para ela mesmo…

52. Lhe dar muito espaço, nunca se preocupando com; onde ela vai. E TAMBÉM É MUITO IMPORTANTE;

53. Que nunca esqueça * aniversários * aniversários de datas especiais * dia dos namorados * quaisquer arranjos que ela faça. * que sua generosidade seja infinita com ela * que seja atraente Simples né Mulheres!!