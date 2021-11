Botafogo intensifica conversa por renovações; veja situação dos principais atletas

Emprestado pelo Criciúma até o fim da temporada, o volante de 25 anos tem uma opção de compra que o Botafogo não deve exercer por falta de dinheiro em caixa. Porém, o clube tentará chegar a valores aceitáveis ou à renovação do empréstimo. É um interesse manter Barreto no elenco. Nesta temporada, o jogador participou de 31 partidas e deu uma assistência.

Luis Oyama – 31/12/2021

A negociação com Oyama é um dos maiores desafios para a diretoria. Com a boa temporada que fez pelo Botafogo, o volante se valorizou e, no contrato de empréstimo com o Mirassol, não consta gatilho para renovação ou valor estipulado para compra. O clube já procurou os representantes do atleta e tentará convencer o clube do interior de São Paulo, o que considera muito difícil. Ele terminou a Série B com 31 jogos, dois gols e duas assistências.