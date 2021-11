Caetano Veloso é vaiado no Grammy Latino ao ganhar prêmio

O evento aconteceu na noite desta quinta-feira (18), diretamente da Arena Ultra Michelob, no luxuoso hotel Mandalay Bay, em Las Vegas. Caetano e Tom não estiveram presente.

“Eles não vieram, mas aqui está o prêmio. Nós vamos guardar e quando eles vieram entregaremos“, avisou o cantor de música ranchera após a protagonista de La Desalmada parabenizar a dupla.

Ao desbancar fortes concorrentes e ser anunciado pela atriz Livia Brito e pelo cantor Emmnuel como o vencedor na categoria Gravação do Ano, por “Talvez”, parceria com o filho Tom, Cateano Veloso recebeu vaias do público presente na cerimônia do Grammy Latino.

Ao fundo, vaias da torcida dos artistas do pop que concorreram com Cateano e Tom ganharam força, deixando Livia Brito visivelmente incomodada.

Na plateia vip, alguns artistas não disfarçaram a grande surpresa com o resultado, caso do panamenho Rubén Blades, que curiosamente homenageou o Brasil em sua performance.

Os famosos que perderam o prêmio para o Brasil foram Pablo Alborán com Si Hubieras Querido, Rauw Alejandro com Todo de Ti, Marc Anthony com Un Amor Eterno, Paula Arenas com A Tu Lado, Andréas Calamaro e Julio Iglesias com Bohemio.

Camilo com Vida de Rico, Diamante Electrico com Suéltame Bogotá, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo e Evaluna com Amén, Ricardo Montaner e Juan Luis Guerra com Dios Así Quiso, C. Tangana e Omar Apollo com Te Olvidaste.

Veja o momento a partir de 1:59:23