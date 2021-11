Candidatura de Moro à presidência é rejeitada por 57,7% dos eleitores, diz pesquisa

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro pretende ser o candidato da terceira via nas eleições presidenciais de 2022. Ele já se filiou ao Podemos e irá realizar uma turnê em “grande estilo” para lançar seu novo livro.

A candidatura de Moro, entretanto, ainda não é bem aceita pela maioria dos brasileiros. Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (1º), mostra que 57,7% dos eleitores acreditam que ele não deve disputar a eleição.

35,5% dos entrevistados creem que ele deve se candidatar, e 6,8% não sabem ou não quiseram responder.

A pesquisa foi realizada em 208 municípios brasileiros das 27 unidades federativas, durante os dias 26 a 29 de outubro de 2021.

O acordo secreto de Moro e Doria para 2022

Sergio Moro se lançou como pré-candidato ao cargo de presidente pelo Podemos. Mas também não descarta a possibilidade de concorrer ao Senado. Tudo vai depender das prévias do PSDB. Há um acordo secreto entre o ex-ministro bolsonarista e o governador de São Paulo.

Conforme apurou o DCM, Doria tem confiança que conseguirá vencer Eduardo Leite. Porém, todos sabem que o governador do Rio Grande do Sul é o favorito para levar as prévias tucanas. Desta forma, o chefe do executivo paulista já sinalizou que tem um plano B.

Ele avisou a interlocutores que irá apoiar Sérgio Moro se não vencer Leite. Isso pode ocorrer dele saindo do PSDB ou do mesmo jeito que realizou em 2018. Publicamente, citaria o nome do candidato do seu partido, mas internamente trabalharia para o ex-juiz.

Vale destacar que na última eleição presidencial fez isso com Geraldo Alckmin e Bolsonaro. Enquanto fingia ser aliado do seu padrinho político, usava o discurso de bolsonarista. Na última semana, já sinalizava o surgimento do BolsoDoria.