Operação acha facas, panelas e até cocos enterrados em Copacabana

⛔ CINTURÃO DE PROTEÇãO: Do Posto 6 ao Leme, todas as ruas transversais à Avenida Atlântica vão fazer parte de um cinturão de proteção, com barreiras e revistas. 18 dessas ruas serão completamente bloqueadas com grades a partir das 11h da manhã de sábado.

Ou seja, ninguém vai conseguir acessar a praia por elas. O esquema de segurança será muito parecido com o do Réveillon. O objetivo é evitar todo tipo de crime, principalmente os arrastões.