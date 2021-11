Ceia natalina deve custar mais caro em 2021; veja como se preparar

Com as festas de fim de ano se aproximando, é hora de começar os preparativos para tudo o que envolve as celebrações. O cardápio da ceia de Natal é um dos principais pontos da lista de afazeres – não só no que diz respeito à escolha do cardápio, como também aos custos que envolvem sua preparação.

Este ano, as preocupações levam em conta um fator extra: o valor dos produtos da ceia de Natal tiveram um aumento significativo de 5,91% de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os itens da cesta da ceia de Natal com maior aumento de preço até o momento são o filé mignon (alta de 35,17%), o morango (+25,35%) e a azeitona (+21,91%). O preço do panetone, item bastante consumido na época, subiu mais de 25%. Em contrapartida, o lombo de porco com osso (bisteca), o pernil com osso, o suco de laranja e o vinho tinto tiveram redução no preço em comparação a 2020. Para ajudar a você, listamos a variação de preço dos produtos comuns às festas de fim de ano. Produtos que ficaram mais caros Azeite de oliva extra virgem (vidro de 500 ml): 4,79%

Queijo ralado (100g): 9,04%

Macarrão espaguete (caixa de 500g): 1,97%

Molho de tomate tradicional (340g): 2,56%

Palmito inteiro tipo Pupunha (300g): 7,58%

Azeitona verde com caroço (500g): 21,91%

Bombom (caixa de 251g): 12,83%

Atum sólido (170g): 4,59%

Peru (kg): 7,27%

Champanhe (660 ml): 4,75%

Panetone de frutas cristalizadas (500g): 25,96%

Filé mignon (kg): 35,17%

Sorvete (kg): 3,24%

Bacalhau (kg): 12,34%

Uva (kg): 4,90%

Farofa (kg): 13,45%

Bolo pronto (kg): 5,63%

Picanha (kg): 10,87%

Chester (kg): 7,27%

Morango (caixa – feira): 25,35%

Pêssego (kg – feira): 3,83% Produtos que ficaram mais baratos Vinho tinto (750 ml): -4,29%

Suco néctar de laranja (1 litro): -4,58%

Lombo de porco com osso (kg): -0,53%

Pernil com osso (kg): -9,76%