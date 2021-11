Com prejuízo bilionário, Globo promove a demissão de jornalistas, atores e apresentadores

A Globo promoveu uma série de demissão em massa nestes últimos meses. Para se ter uma pequena dimensão da gravidade, vários setores acabaram sendo afetados. Assim, acabou não sendo somente o entretenimento que perdeu nomes de peso. O setor do jornalismo também viu grandes nomes irem embora.

Sendo assim, a Globo acabou demitido os seguintes nomes do jornalismo: Ari Peixoto, Alberto Gaspar, Luís Fernando Silva Pinto, Fernando Saraiva e Roberto Paiva. Por outro lado, alguns outros apresentadores como César Tralli e Maju Coutinho tiveram a sorte de ter seus contratados renovados.

Além disso, os dois receberam aumento de salário e acabaram sendo promovidos. Na contramão dessa boa vontade da Globo, o entretenimento perdeu grandes nomes. O mais recente deles, por exemplo, acabou sendo Cissa Guimarães. A apresentadora acabou sendo dispensada, após 30 anos de serviços.

Vale lembrar que o atual momento da emissora não é nada agradável. Quando esteve no auge, a Globo teve quase 2 mil artistas com contrato fixo. Alguns atores do primeiro time ficavam até 2 anos sem fazer novela e, mesmo assim, recebiam alto salário todo mês.

GLOBO NÃO POUPA NINGUÉM E PROMOVE ONDA DE DEMISSÕES

Além disso, repórteres das antigas eram bem pagos para gravar matérias apenas 1 ou 2 dias na semana. Aliás, a Globo não economizava em nada. Os investimentos na teledramaturgia e em matérias jornalistas acabaram sendo exorbitantes. Mas, tudo isso mudou nos últimos meses e com um motivo claro.

Isso porque no primeiro semestre deste ano, o prejuízo foi de R$ 114 milhões, apesar da receita registrada de R$ 6,451 bilhões. Entra muito dinheiro, mas sai no mesmo volume. Para conter essa queda no faturamento nos últimos anos, a ordem nos bastidores da Globo tem sido economizar. Por isso, tantas demissões.