Como fazer ovos mexidos cremosos igual de hotel em 5 minutos: para um café da manhã mais que especial

Nada mais gostoso, do que os quitutes e delícias servidos em café da manhã de hotel. Assim hoje 11/11, vamos aprender uma receita de hotel, os ovos mexidos cremosos. E se você acha que ovos mexidos cremosos são só àqueles encontrados em buffet de café da manhã de hotel, não pode perder essa receita. Ela é incrível! Por isso, veja aqui no Blog Receitas Fáceis do Folha Go como preparar a receita e obter um rendimento de 2 porções, e em apenas 5 minutinhos.

Transforme seu café da manhã: sirva ovos mexidos cremosos igual de hotel

Você pode fazer ovos mexidos cremosos ai mesmo na sua casa. E assim obtendo essa deliciosa receita para inovar no seu café da manhã, e quando quiser! O segredo da cremosidade a receita está no uso de dois ingredientes combinados: o creme de leite e o requeijão.

Outra dica importante é, se possível, usar manteiga na frigideira (e não óleo). Bem como bater os ovos usando um fuet. Você pode até bater com o garfo mesmo, mas o uso do fuet também adianta o processo para a cremosidade.

Então, vamos à receita de ovos mexidos cremosos? Separe os ingredientes e faça hoje mesmo na sua casa e só receba elogios! Confira!

Ingredientes

02 ovos;

02 colheres de sopa de requeijão;

Manteiga para untar;

1/3 de xícara de chá de creme de leite;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Comece quebrando os ovos em uma xícara. Assim, você não corre o risco de algum ovo podre estragar a sua receita. Outra dica importante é deixar o ovo fora da geladeira por um tempo, antes de fazer a receita.

De fato, se os ovos estiverem muito gelados, o resultado será menos cremoso do que se os ovos estiverem em temperatura ambiente, por exemplo. Então, bata os ovos na xícara, usando um fuet. Isso ajuda a incorporar ar à mistura dos ovos, o que contribui para a cremosidade. Agora adicione o creme de leite, e bata bem com o fuet novamente.

Em uma frigideira, em fogo baixo, coloque um pouco de manteiga, somente para untar a superfície, em fogo baixo. A seguir, despeje a mistura de ovos, cobrindo a superfície. Contudo, inclua o requeijão, usando um garfo, para que ele se misture com o preparo do creme de leite. Continue mexendo com o garfo até o ovo ganhar estrutura e ficar “mexido”.

Adicione o sal. Mas, lembre-se que o requeijão já contém sal. Portanto, cuidado para não exagerar na quantidade do sal, o que pode deixar a receita muito salgada.

Mantenha o fogo baixo durante todo o preparo. Quando perceber que os ovos começaram a dourar, é hora de retirar do fogo. Não deixe a mais, pois pode ressecar, e claro, comprometer a cremosidade do preparo. Pronto! Sua receita de ovos mexidos cremosos está pronta para ser degustada. Aproveite!