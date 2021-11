Como Maiara e Maraisa assumiram a ‘missão patroas’ após a morte de Marília?

Há duas semanas, no dia 5 de novembro, o Brasil se despediu precocemente de uma de suas maiores cantoras, Marília Mendonça, morta em um trágico acidente aéreo aos 26 anos. De lá para cá, dois nomes do sertanejo, tão próximos da “rainha da sofrência”, vêm se destacando na mídia e no apoio aos fãs.

Splash acompanhou a rotina das gêmeas e conversou com algumas pessoas próximas a Maiara e Maraisa para responder: como elas conseguiram se tornar mais fortes depois da perda? Afinal, como as sertanejas brincavam, Marília era a “terceira gêmea”.

O equilíbrio entre as personalidades de Maiara e Maraisa é a principal característica que tem ajudado ambas, especialmente em momentos de crise. A primeira é emoção, a segunda é razão.

Elas cancelaram todos os shows no dia que souberam da morte, mas foi só a Workshow — escritório responsável pelo agenciamento — tentar buscar soluções para a agenda deixada por Marília que Maraisa bateu no peito e disse: “Eu assumo. Nós fazemos esses shows até onde aguentarmos”.

Em Lorena, São Paulo, além de assumir a data do dia 14 de novembro, que era de Marília Mendonça, as gêmeas do sertanejo ainda aceitaram um show extra no dia seguinte. Elas cantaram por duas horas olhando para o telão e segurando a emoção ao ver imagens da amiga que partiu.

Maraisa escreveu nas redes sociais pouco antes da apresentação no domingo:

“Cumprirei todos [os shows] que puder porque eu não imagino ninguém fazendo isso, do que eu e minha irmã. Pra mim é muito difícil forçar um sorriso diante de tudo isso, para tirar fotos, me mostrar bem no palco, porque na verdade eu nunca estarei. Mas Deus, aos poucos, vai dando entendimento e mostrando que a gente não poderia parar. Por ela. Por nós!”

Segundo amigos próximos, Maiara e Maraisa se complementam e, juntas, conseguem se fortalecer. Maiara é sorriso largo, abraço expansivo. Maraisa vem com calma, proteção e faz questão de observar tudo.

O que elas têm em comum? Ambas são dedicadas e perfeccionistas. Se elas assumiram a missão de não deixar as “patroas” acabar, vão levar isso até quando aguentarem.

No camarim, após o show em Lorena (São Paulo), Maiara, aparentemente cansada por tanta emoção, sorria para os fãs. Enquanto isso, Maraisa conversava com cada um, segurava na mão e olhava nos olhos.

“(Maiara) É a felicidade em forma de gente, e nada melhor que um coração alegre e cheio de energia para contagiar um mar de gente. (Maraisa está) Sempre com os pés no chão e ouvido nas músicas, aconchega a irmã e transmite força ao cantar”, disse um amigo próximo.

Maraisa vê Maiara como o coração da dupla. Maiara, vê sua irmã como seu carregador de energias.

Assumir a agenda de shows de Marília Mendonça, fazer homenagens e levar o projeto “Patroas” para frente são apenas algumas das atitudes das irmãs. Elas buscam se tornar artistas ainda mais maduras e querem ir longe, tentando, de alguma forma, suprir um grande buraco deixado por um dos maiores fenômenos da música brasileira.