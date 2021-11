Concursos Contabilidade 2021: confira aqui as previsões!

Os Concursos Contabilidade 2021 seguem a todo vapor. Certames em todo o país tem ofertado vagas para área de contabilidade. Por isso o Gran Cursos Online elaborou um levantamento extremamente detalhado sobre editais publicados e previstos para a área contábil. Há oportunidades em todas as regiões do país.

É importante lembrar que para exercer a atividade de contador, é preciso ter diploma de graduação em Contabilidade reconhecido pelo MEC e obter o registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Os Técnicos em contabilidade também precisam ter o registro no CRC.

Navegue pelo índice abaixo e confira os detalhes do Concursos Contabilidade 2021:

Esta matéria encontra-se em constante atualização e conforme for anunciando novos certames, a equipe do Gran Cursos Online irá trazer a informação em primeira mão.

Concursos Contabilidade 2021: editais publicados

Prefeitura de Xanxerê SC

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Xanxerê, em Santa Catarina. Organizado pelo Instituto Consulpam, são ofertadas 31 vagas imediatas. Deste total, uma vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Xanxerê SC Prefeitura de Xanxerê SC Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Consulpam Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Xanxerê, Santa Catarina Número de vagas 1 vaga + cadastro reserva Remuneração R$ 6.183,17 Inscrições 20/10/2021 a 22/11/2021 Taxa de inscrição R$ 50,00 Data da prova objetiva 16/01/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Xanxerê SC

Prefeitura e Câmara de Riachão MA

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Riachão, no Maranhão, estão com concurso público em andamento. São ofertadas 125 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, 2 vagas são destinadas ao cargo de contador.

Concurso Riachão MA Prefeitura e Câmara de Riachão MA Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade, Lotação Riachão, Maranhão Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 2.500,00 Inscrições 19/10/2021 a 29/11/2021 Taxa de inscrição R$ 126,17 Data da prova objetiva 29 e 30/01/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Riachão MA

Prefeitura de Anastácio MS

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Organizado pela KLC Concursos, o edital oferta 89 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, há vagas de cadastro reserva para o cargo de contador.

Concurso Anastácio MS Prefeitura de Anastácio MS SITUAÇÃO ATUAL edital publicado Banca organizadora KLC Concursos Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Anastácio, Mato Grosso do Sul Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 1.385,04 Inscrições 27/10/2021 a 10/11/2021 Taxa de inscrição R$ 50,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Tigrinhos SC

A Prefeitura de Tigrinhos, em Santa Catarina, divulgou edital de concurso público. Organizado pela Rhema Concursos, o edital oferta 7 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, uma vaga imediata, além de cadastro reserva é destinada ao cargo de técnico em contabilidade.

Concurso Tigrinhos SC Prefeitura de Tigrinhos SC SITUAÇÃO ATUAL edital publicado Banca organizadora Rhema Concursos Cargos Técnico em contabilidade Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Tigrinhos, Santa Catarina Número de vagas 1 + cadastro reserva Remuneração R$ 2.497,81 Inscrições 04/11/2021 a 03/12/2021 Taxa de inscrição R$ 70,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul RS

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul divulgou edital de concurso público. São ofertadas 922 vagas. Deste total, 13 vagas são destinadas ao cargo de contador. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em 2022.

Concurso SES RS Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul RS Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Cargos Especialista em saúde – contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Rio Grande do Sul Número de vagas 13 vagas Remuneração R$ 3.473,34 Inscrições 05/11/2021 a 06/12/2021 Taxa de inscrição R$ 211,22 Data da prova objetiva 09/01/2022 Clique aqui para ver o edital SES RS 2021

Câmara de Cruzeiro do Iguaçu PR

A Câmara de Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná, divulgou edital de concurso público. São ofertadas 1 vaga imediata, além de cadastro reserva. Deste total, há vagas de cadastro reserva para o cago de contador legislativo.

Concurso Cruzeiro do Iguaçu PR Câmara de Cruzeiro do Iguaçu PR Situação atual edital publicado Banca organizadora IPPEC Cargos Contador legislativo Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Cruzeiro do Iguaçu, Paraná Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 2.970,69 Inscrições 05/11/2021 a 03/12/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Cruzeiro do Iguaçu PR

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo

Saiu o edital de concurso público da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. São ofertadas 53 vagas. Deste total, 2 vagas são destinadas para a carreira de contabilidade.

Concurso Funpresp-Exe FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL Situação atual edital publicado Banca organizadora Centro brasileiro de pesquisa em avaliação e seleção e de promoção de eventos – Cebraspe Cargos Analista de previdência complementar – área de atuação contábil Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 6.848,00 Inscrições 27/10/2021 a 19/11/2021 Taxa de inscrição R$ 117,00 Data da prova objetiva 30/1/2022 Clique aqui para ver o edital Funpresp-Exe 2021

Fundação do ABC SP

Saiu o edital de concurso público da Fundação do ABC, localizada no estado de São Paulo. Organizado pela GSA – Consultoria e Pesquisas em Instituições Públicas, são ofertadas 10 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, 1 vaga imediata e mais duas de cadastro reserva são para a área contábil.

Concurso Fundação ABC Fundação do ABC Situação atual edital publicado Banca organizadora GSA – Consultoria e Pesquisas em Instituições Públicas Cargos Analista contábil pleno Escolaridade Níveis superior Carreiras Contabilidade Lotação São Paulo Número de vagas 1 vaga + 2 de cadastro reserva Remuneração R$ 3.846,81 Inscrições 30/10/2021 a 21/11/2021 Taxa de inscrição R$ 72,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Fundação ABC

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul RS

Saiu o edital de concurso público do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Organizado pela FUNDATEC, são ofertadas 95 vagas. Deste total, 7 vagas são destinadas para o cargo de analista de gestão em saúde – área contabilidade.

Concurso Ipe Saúde RS Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC Cargos Analista de gestão em saúde – área contabilidade Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Rio Grande do Sul Número de vagas 7 vagas Remuneração R$ 4.697,20 Inscrições 26/10/2021 a 24/11/2021 Taxa de inscrição R$ 92,64 Data da prova objetiva 23/01/2022 Clique aqui para ver o edital Ipe Sáude RS

Prefeitura de Capela do Alto SP

A Prefeitura de Capela do Alto, localizada no estado de São Paulo, divulgou edital de concurso público. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, são ofertadas 58 vagas. Deste total, uma vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Capela do Alto SP Prefeitura de Capela do Alto SP Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Capela do Alto, São Paulo Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 1.652,46 Inscrições 25/10/2021 a 25/11/2021 Taxa de inscrição R$ 92,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Capela do Alto SP

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas MG

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas, em Minas Gerais, divulgou edital de concurso público. São ofertadas 3 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, há vagas para os cargos de contador e técnico em contabilidade.

Concurso IPREV Três Pontas MG Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas MG Situação atual SEAP Banca organizadora edital publicado Cargos Diversos Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação Três Pontas, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga + cadastro reserva Remuneração R$ 2.235,95 a R$ 4.942,72 Inscrições 10/01/2022 a 10/02/2022 Taxa de inscrição R$ 80,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 05 e 06/03/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso IPREV Três Pontas MG

Prefeitura de Capivari SP

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Capivari, em São Paulo. São ofertadas 36 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso Capivari SP Prefeitura de Capivari SP Situação atual edital publicado Banca organizadora IBAM Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Capivari, São Paulo Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 3.258,38 Inscrições 26/10/2021 a 26/11/2021 Taxa de inscrição RR$ 84,00 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital Capivari SP

Prefeitura de Itapoá SC

A Prefeitura de Itapoá, localizada no estado de Santa Catarina, divulgou edital de concurso público. São ofertadas 92 vagas. Deste total, 2 vagas são destinadas para os cargos de contador e técnico de contabilidade

Concurso Itapoá SC Prefeitura de Itapoá SC Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação FAFIPA Cargos Contador e técnico de contabilidade Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação Itapoá, Santa Catarina Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 1.961,01 a R$ 3.383,62 Inscrições 01 a 30/11/2021 Taxa de inscrição R$ 28,00 a R$ 40,00 Data da prova objetiva 16 e 23/01/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Itapoá SC

Centrais de Abastecimento do Paraná PR

Saiu o edital de concurso público da Centrais de Abastecimento do Paraná. Organizado pela Omni Concursos, o certame oferta 8 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão em dezembro de 2021.

Concurso CEASA PR Centrais de Abastecimento do Paraná Situação atual edital publicado Banca organizadora Omni Concursos Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Paraná Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 6.463,78 Inscrições 30/10/2021 a 30/11/2021 Taxa de inscrição R$ 150,00 Data da prova 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital CEASA PR

Prefeitura de Estância SE

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Estância, no Sergipe. Organizado pelo Cebraspe, são ofertadas 124 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de técnico municipal área contabilidade.

Concurso Estância SE Prefeitura de Estância SE Situação atual edital Publicado Banca organizadora Cebraspe Cargos Técnico municipal de nível superior – área contabilidade Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Estância, Sergipe Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 2.181,52 Inscrições 27/10/2021 a 25/11/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 Data da prova objetiva 30/01/2022 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Ivoti RS

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Organizado pela FUNDATEC, são ofertadas 11 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, há oportunidades de cadastro reserva para os cargos de contador e técnico em contabilidade

Concurso Ivoti RS Prefeitura de Ivoti RS Situação atual edital publicado Banca organizadora FUNDATEC Cargos Contador e técnico em contabilidade Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação Ivoti, Rio Grande do Sul Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 3.150,32 a R$ 5.873,47 Inscrições 18/10/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 104,80 a R$ 157,20 Data da prova objetiva 11 e 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Ivoti RS

Prefeitura de Bertioga SP

A Prefeitura de Bertioga, em São Paulo, divulgou edital de concurso público. São ofertadas 49 vagas. Deste total, 2 vagas são destinadas ao cargo de contador e técnico em contabilidade. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso Bertioga Prefeitura de Bertioga SP Situação atual edital publicado Banca organizadora Ibam Cargos Contador e técnico em contabilidade Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação Bertioga, São Paulo Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 2.640,62 a R$ 4.105,91 Inscrições 16/10/2021 a 18/11/2021 Taxa de inscrição R$ 74,00 a R$ 92,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Bertioga SP

Instituto de Previdência de Buritis MG

O Instituto de Previdência de Buritis, em Minas Gerais, divulgou edital de concurso público. Organizado pela FANEDOR, são ofertadas 3 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso IPREB Buritis MG Instituto de Previdência de Buritis MG Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas – FADENOR Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Buritis, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 3.082,27 Inscrições 10/12/2021 a 11/01/2022 Taxa de inscrição R$ 90,00 Data da prova objetiva 20/02/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso IPREB Buritis MG

Câmara de Criciúma SC

Saiu o edital de concurso público da Câmara de Criciúma, em Santa Catarina. São ofertadas 2 vagas. Uma delas é destinada ao cargo de auditor contábil. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso Câmara Criciúma SC Câmara de Criciúma SC Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação Educacional de Criciúma FUCRI/UNESC Cargos Auditor contábil Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Criciúma, Santa Catarina Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 10.361,60 Inscrições 13/10/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Câmara Criciúma SC

Prefeitura de Campo Alegre AL

A Prefeitura de Campo Alegre, no estado de Alagoas, divulgou edital de concurso público. São ofertadas 54 vagas. Deste total, 4 vagas são destinadas ao cargo de contador. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso Campo Alegre AL Prefeitura de Campo Alegre AL Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Campo Alegre, Alagoas Número de vagas 4 vagas Remuneração R$ 5.000,00 Inscrições 18/10/2021 a 25/11/2021 Taxa de inscrição R$120,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Campo Alegre AL

Prefeitura de Sousa PB

A Prefeitura de Sousa, na Paraíba, divulgou edital de concurso público. São ofertadas 235 vagas. Deste total, 4 vagas são destinadas ao cargo de técnico em contabilidade. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso Sousa PB Prefeitura de Sousa PB Situação atual edital publicado Banca organizadora CPCON – Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) Cargos Técnico em contabilidade Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Sousa, Paraíba Número de vagas 4 vagas Remuneração R$1.100,00 Inscrições 18/10/2021 a 18/11/2021 Taxa de inscrição R$ 85,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Sousa PB

Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá PR

A Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá, no Paraná, divulgou edital de concurso público. Organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, são ofertadas 128 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, 1 vaga imediata, além de cadastro reserva, são para o cargo de contador.

Concurso FASP Paranaguá PR Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá PR Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Paranaguá, Paraná Número de vagas 1 vaga + cadastro reserva Remuneração R$ 3.425,61 Inscrições 11/10/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 90,00 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso FASP Paranaguá PR

Câmara de Santa Cruz do Capibaribe PE

Saiu o edital de concurso público da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco. Organizado pela Objetiva Concursos, são ofertadas 15 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Santa Cruz do Capibaribe PE Câmara de Santa Cruz do Capibaribe PE Situação atual edital publicado Banca organizadora Objetiva Concursos Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Número de vagas 1 Remuneração R$ 2.496,59 Inscrições 07/10/2021 a 12/11/2021 Taxa de inscrição R$ 162,93 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Santa Cruz do Capibaribe PE

Câmara de Bocaiúva MG

A Câmara de Bocaiúva, em Minas Gerais, divulgou edital de concurso público. Organizado pela COTEC, são ofertadas 13 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em fevereiro de 2022.

Concurso Câmara Bocaiúva MG Câmara de Bocaiúva MG Situação atual edital publicado Banca organizadora COTEC Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Bocaiúva, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 3.000,00 Inscrições 09/12/2021 a 10/02/2022 Taxa de inscrição R$95,00 Data da prova objetiva 20/02/2022 Clique aqui para ver o edital Câmara Bocaiúva MG

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul MS

Saiu o edital de concurso público da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul. Organizado pelo Instituto AOCP, o edital oferta 74 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, 2 vagas são destinadas ao cargo de contador.

Concurso Sanesul Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul SITUAÇÃO ATUAL edital publicado Banca organizadora Instituto AOCP Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Mato Grosso do Sul Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 6.337,67 Inscrições 01/01/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$100 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Ubá MG

O concurso público da Prefeitura de Ubá, em Minas Gerais, segue em andamento. Organizado pela FUNDEP, são ofertadas 119 vagas. Deste total, 3 vagas são destinadas ao cargo de contador.

Concurso Ubá MG Prefeitura de Ubá MG SITUAÇÃO ATUAL Edital publicado Banca organizadora FUNDEP Cargos Diversos Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Ubá, Minas Gerais Número de vagas 3 vagas Remuneração R$ 2.727,61 Inscrições 15/10/2021 a 16/11/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos SP

Estão prorrogadas as inscrições do concurso público do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos. O edital oferta 13 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de analista previdenciário – contábil.

Concurso IPREVSANTOS SP Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Mais Cargos Analista previdenciário – contábil Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Santos, São Paulo Número de vagas 13 vagas Remuneração R$ 5.200,00 Inscrições 04/10/2021 a 09/12/2021 Taxa de inscrição R$ 69,00 Data da prova objetiva 06 e 13/02/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso IPREVSANTOS SP

Câmara de Pirapora MG

A Câmara de Pirapora, em Minas Gerais, divulgou edital de concurso público. Organizado pela FUNDEP, o edital oferta 13 vagas. Deste total, 2 vagas são destinadas ao cargo de técnico em contabilidade.

Concurso Pirapora MG Câmara de Pirapora MG Situação atual edital publicado Banca organizadora FUNDEP – Gestão de Concursos Cargos Técnico em contabilidade Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Pirapora, Minas Gerais Número de vagas 2vagas Remuneração R$ 1.866,40 Inscrições 29/11/2021 a 07/01/2022 Taxa de inscrição R$ 80,00 Data da prova objetiva 06/02/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Pirapora MG

Prefeitura de Santarém PA

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Santarém, no Pará. Organizado pelo Instituto Vicente Nelson, são ofertados 553 vagas. Deste total, há duas vagas imediatas para o cargo de contador.

Concurso Santarém PA Prefeitura de Santarém PA Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Vicente Nelson Cargos Contador Escolaridade Nível superior superior Carreiras Contabilidade Lotação Santarém, Pará Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 1.100,00 Inscrições 08/10/2021 a 07/12/2021 Taxa de inscrição R$ 119,90 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Santarém PA

Prefeitura de Nova Serrana MG

A Prefeitura de Nova Serrana, localizada no estado de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público. São ofertadas 350 vagas imediatas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Nova Serrana MG Prefeitura de Nova Serrana MG Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Nova Serrana, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 4.153,61 Inscrições 06/11/2021 a 15/12/2021 Taxa de inscrição R$ 85,00 Data da prova objetiva 15, 16 e 23/01/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Nova Serrana MG

Prefeitura de Estrela do Sul MG

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado de Minas Gerais. O certame oferece 43 vagas. Deste total, 2 vagas são destinadas aos cargos de controlador de frotas e patrimônio e fiscal de tributos, que requer formação na área contábil.

Concurso Estrela do Sul Prefeitura de Estrela do Sul MG SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Fundação Vunesp Cargos Controlador de frotas e patrimônio e fiscal de tributos Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Estrela do Sul, Minas Gerais Número de vagas 2 Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 1.250,00 Inscrições 25/10/2021 a 25/11/2021 Taxa de inscrição R$ 50,00 Data da prova objetiva 16/01/2022 Cliqu aqui para ver o edital

Câmara de Barbacena MG

O concurso público da Câmara Municipal, em Minas Gerais, segue em andamento. Sob organização do Instituto Consulplan, o certame oferta 1 vaga para o cargo de auxiliar de contabilidade.

Concurso Barbacena MG Câmara de Barbacena MG SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Instituto Consulplan Cargos Auxiliar de contabilidade Escolaridade Nível médio Carreiras Contabilidade Lotação Barbacena, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$2.405,47 Inscrições 27/09/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 70,00 Data da prova objetiva 18 e 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Câmara de Jacuí MG

Foi prorrogado as inscrições do concurso público da Câmara de Jacuí, em Minas Gerais. Organizado pela CONSCAM, o certame oferece 1 vaga para contador. Provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso Jacuí MG Câmara de Jacuí MG Banca organizadora CONSCAM Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Jacuí, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 2.936,08 Inscrições 18/10/2021 a 18/11/2021 Taxa de inscrição R$ 110,00 Data da prova objetiva 12/12/2021 Link do edital Confira aqui o edital

Concursos Contabilidade 2021: banca definida

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul RS

O próximo concurso público da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul já tem banca definida. A expectativa é que sejam ofertadas 26 vagas para contador.

Concurso SPGG RS Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul RS Banca organizadora Fundatec Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Administrativa Lotação Porto Alegre Número de vagas 26 vagas Remuneração R$ 7.345,12 Situação atual banca definida Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Tribunal de Contas de Santa Catarina SC

O concurso público do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina segue previsto, mas ainda, sem uma data definida. A seleção ofertará 40 vagas imediatas, além de 120 para formação de cadastro de reserva. Deste total, 9 vagas serão para a área contábil.

Concurso TCE SC Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina SC Banca organizadora Cebraspe Cargos Auditor fiscal de controle externo Escolaridade Nível superior Carreiras Fiscal Lotação Santa Catarina Número de vagas 40 vagas + 120 de cadastro reserva Remuneração R$ 14.926,37 Situação Banca definida Link do edital Aguardando publicação

Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage MG

A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, responsável pela política cultural do município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, definiu banca organizadora para o seu próximo concurso. Serão ofertadas 2 vagas para contador.

Concurso FUNALFA Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage MG Banca organizadora Exame Auditores Consultores Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Juiz de Fora, Minas Gerais Número de vagas 2 vagas Remuneração A definir Situação atual Banca definida Link do edital Aguardando publicação

Prefeitura de Fortaleza CE

O concurso público da Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, retomou as atividades. O certame que é organizado pelo Cebraspe, irá oferecer vagas para o cargo de Analista do Tesouro Municipal. Candidatos da área contábil poderão participar.

Concurso ISS Fortaleza CE Prefeitura de Fortaleza CE Banca organizadora Cebraspe Cargos Analista do Tesouro Municipal Escolaridade Nível superior Carreiras Fiscal Lotação Fortaleza, Ceará Número de vagas A definir Remuneração até R$ 13.377,28 Situação atual Banca definida Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Guaíba RS

De acordo com o projeto inicial, a Prefeitura Municipal, localizada no estado do Rio Grande do Sul, deve abrir 89 vagas, além de formação de cadastro reserva. Deste total, será destinado vagas para o cargo de contador.

Concurso Guaíba RS Prefeitura de Guaíba RS Banca organizadora Integri Brasil Projetos e Serviços Integrados Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Guaíba, Rio Grande do Sul Número de vagas 89 vagas Remuneração Em definição Inscrições Em definição Situação atual Banca definida Data da prova objetiva Em definição Link do edital Aguardando publicação do edital

Senado Federal

O próximo concurso público do Senado Federal já tem banca definida. O Cebraspe irá organizar o certame. O edital irá ofertar 40 vagas. Dentro deste total, a área contábil será uma das contempladas no certame.

Concurso Senado Senado Federal Banca organizadora Cebraspe Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Legislativo Lotação Brasília Número de vagas 40 Remuneração R$ 18.591,18 a R$ 35.114,14 Situação atual Banca definida Links dos últimos editais Consultor – Analista – Técnico – Policial

Conselho Federal de Contabilidade

O concurso do Conselho Federal de Contabilidade para servidores está próximo. A banca que será responsável pela organização e realização do certame será a Empresa Paranaense de Licitações, EPL.

Concurso CFC Concurso Conselho Federal de Contabilidade Banca organizadora Empresa Paranaense de Licitações, EPL. Cargo Contador Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa Lotação Brasília Número de vagas 6 vagas Remuneração R$ 3.402,48 e R$ 10.242,02 Inscrições Em definição Situação atual Banca definida Data da prova objetiva Em definição Link do edital Aguardando publicação

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas RS

O próximo concurso público do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas, localizada no estado do Rio Grande do Sul, já tem banca definida. Segundo o termo de referência, a área contábil será uma das contempladas.

Concurso CanoasPrev RS Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas RS Banca organizadora Objetiva Concursos Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa, contabilidade, enfermagem e saúde Lotação Canoas, Rio Grande do Sul Número de vagas 9 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 3.601,09 a R$ 6.751,43 Inscrições Em definição Situação atual Banca definida Data da prova objetiva Em definição Link do termo de referência Clique aqui para ver o documento

Prefeitura de Mendes RJ

O próximo concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado do Rio de Janeiro, já tem banca definida. O Instituto Nacional de Concurso Público (INCP) foi a empresa escolhida. O edital irá ofertar 2 vagas para contador.

Concurso Mendes RJ Prefeitura de Mendes RJ Banca organizadora INCP Cargos Contador Escolaridade Em definição Carreiras Contabilidade Lotação Mendes, Rio de Janeiro Número de vagas 2 Remuneração Em definição Inscrições Em definição Situação atual Banca definida Data da prova objetiva Em definição Link do edital Aguardando publicação

Centro de Abastecimento do Rio Grande do Sul RS

Está definida a banca organizadora que irá organizar o próximo concurso público do Centro de Abastecimento (CEASA) do estado do Rio Grande do Sul. A vencedora do processo licitatório é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC). A área contábil será uma das contempladas.

CONCURSO CEASA RS CENTRO DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL (CEASA/RS) Banca organizadora Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC) Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administração, Jurídica, Contábil, Engenharia, Segurança Pública e outras Lotação Rio Grande do Sul Número de vagas 08 vagas Remuneração R$ 2.674,94 a R$ 4.379,65 – valores iniciais Inscrições Em definição Situação atual Banca definida Data da prova objetiva Em definição Link do edital Aguardando publicação da edital

Concursos Contabilidade 2021: banca em definição

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte RN

Após diversas expectativas, o concurso Fundase RN pode ter seu edital publicado em 2021. O edital previsto para outubro de 2020 acabou sendo postergado para este ano. Haverá ofertas de vagas para a área contábil.

Concurso Fundase RN Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte RN Banca organizadora A Definir Cargos A Definir Escolaridade Nível médio e superior Carreiras Contabilidade Lotação Rio Grande do Norte Número de vagas 577 vagas previstas Remuneração R$ 1.269,88 a R$ 3.189,39 Situação atual Banca em definição

Prefeitura de Realeza PR

O próximo certame da Prefeitura Municipal está próximo de ser divulgado. De acordo com o projeto inicial, o órgão deve oferecer 35 vagas. Deste total, terá vagas destinadas ao cargo de contador.

Concurso Realeza PR Prefeitura de Realeza PR Banca organizadora Em definição Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Realeza, Paraná Número de vagas 35 vagas Remuneração Em definição Inscrições Em definição Situação atual Banca em definição Data da prova objetiva Em definição Link do edital Aguardando publicação do edital

Concursos Contabilidade 2021: comissão formada

Defensoria Pública do Paraná

O edital do próximo concurso público da Defensoria Pública do Paraná, será publicado em breve. Atualmente o certame está com comissão formada. A área contábil será uma das contempladas no edital.

CONCURSO DPE PR DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ Banca organizadora A definir Cargos Agente Profissional e Assistente Técnico Escolaridade Nível e superior Carreiras Contabilidade Lotação Paraná Número de vagas 204 vagas Remuneração 1.405,66 até R$ 3.373,57 Situação Comissão em definição Link do edital Clique aqui e acesse o último edital

Concursos Contabilidade 2021: autorizados

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte RN

O próximo concurso público da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está autorizado. O edital terá a oferta de 47 vagas para o cargo de técnico e analista legislativo. A área contábil será uma das contempladas.

CONCURSO AL RN ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE SITUAÇÃO ATUAL autorizado Banca organizadora A definir Cargos Analista e técnico Escolaridade Nível médio e superior Carreiras Administrativa e legislativa Lotação Rio Grande do Norte Número de vagas 47 vagas Remuneração R$ 1.095,60 a R$ 24.117,20 Clique aqui para ver o último edital da Assembleia RN

Controladoria-Geral do Estado de Alagoas AL

A Controladoria-Geral do Estado de Alagoas está autorizada a realizar um novo concurso. São previstas 40 vagas para o cargo de Analista de Controle Interno. Para ingresso no cargo, os candidatos deverão possuir diploma de nível superior em áreas específicas, como Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Ciências da Computação, entre outras.

Concurso CGE AL Controladoria-Geral do Estado de Alagoas AL Banca organizadora Em definição Cargos Auditor de Controle Interno Escolaridade Nível superior Carreiras Administrativa Lotação Alagoas Número de vagas 40 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 5.100,00 Inscrições Em definição Situação atual Autorizado Link do edital Aguardando publicação

Tribunal de Justiça do estado do Amapá AP

O novo concurso público do órgão está autorizado, conforme publicação no Diário Oficial em 11 de dezembro de 2020. Há previsão de vagas para a área de contabilidade.

Concurso TJ AP Tribunal de Justiça do Amapá AP Banca organizadora Em definição Cargos Técnico, Analista e Juiz Escolaridade Nível superior Carreiras Administrativa Lotação Amapá Número de vagas 234 vagas previstas Remuneração Inicial de até R$ 15,3 mil Situação atual Autorizado Link do edital Aguardando publicação

Concursos Contabilidade 2021: previstos

Agência de Transporte Metropolitano PA

Em breve haverá concurso público para a Agência de Transporte Metropolitano. A autarquia que terá sede na cidade de Belém/PA, será vinculada à Secretaria de Estado de Transportes. O certame irá ofertar vagas para a área de contabilidade.

Concurso AGRRAN PA Agência de Transporte Metropolitano PA Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Contabilidade Lotação Belém, Pará Número de vagas 67 Remuneração 1.017,23 a 3.436,27 Situação atual Previsto Link da edital Aguardando publicação

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento SC

A CASAN, no estado de Santa Catarina, foi autorizada a abrir novo concurso público. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado, por meio da resolução nº 066/2020. Segundo o documento, a empresa pública deverá ofertar vagas para o cargo de contador.

Concurso CASAN SC Companhia Catarinense de Águas e Saneamento SC Banca organizadora Em definição Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Santa Catarina Número de vagas 20 vagas Remuneração Em definição Inscrições Em definição Situação atual Previsto Data da prova objetiva Em definição Link do edital Aguardando publicação do edital

Tribunal Regional Eleitoral do Acre AC

O próximo concurso público do Tribunal Regional Eleitoral do Acre deve contemplar a área da contabilidade. Segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021, há a menção sobre provimento de 982 vagas. No entanto, o texto não especificou como será a distribuição de vagas.

Concurso TRE AC Tribunal Regional Eleitora do Acre AC Banca organizadora Em definição Cargos Em definição Escolaridade Em definição Carreiras Em definição Lotação Acre Número de vagas Em definição Remuneração R$ 3.993,09 até R$ 6.551,52 Situação atual Previsto Links do edital Aguardando publicação

Banco Central do Brasil

O Banco Central do Brasil pode ter edital de concurso público divulgado em breve. Um novo pedido já foi enviado ao Ministério da Economia. O total de vagas é de 245 para os cargos de Analista, Técnico e Procurador. A área contábil deverá ser uma das carreiras contempladas.

Concurso Banco do Brasil Banco Central do Brasil SITUAÇÃO Solicitado Banca organizadora A definir Cargos Técnico; Analista; e Procurador Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Bancária Lotação Nacional Número de vagas 245 solicitadas Remuneração R$ 7.283,31 a R$ 21.014,49 Clique aqui para ver o edital do concurso BACEN

Fundação Nacional do Índio

A Fundação Nacional do Índio protocolou, junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, pedido de autorização para realização de um novo concurso público com provimento de 826 vagas. A área contábil será uma das contempladas.

Concurso FUNAI Fundação Nacional do Índio Banca organizadora Em definição Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Administrativa Lotação Nacional Número de vagas 826 vagas (previstas) Remuneração R$ 5.349,07 a R$ 06.430,87 Situação atual Solicitado Link do edital Aguardando publicação

Concursos Contabilidade 2021: recomendados

Prefeitura de Corguinho MS

O próximo concurso público da Prefeitura Municipal, no estado do Mato Grosso do Sul, pode ter edital publicado em breve. O Tribunal de Contas do Estado recomendou que seja realizado um novo certame no município para o cargo de contador.

Concurso Corguinho MS Prefeitura de Corguinho MS Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Corguinho, Mato Grosso do Sul Número de vagas A definir Remuneração A definir Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Vicentina MS

A Prefeitura Municipal pode realizar um novo concurso público em breve. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul recomenda a realização de um novo certame para cargos de finanças e contabilidade.

Concurso Vicentina MS Prefeitura de Vicentina MS Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade a definir Carreiras Contabilidade Lotação Vicentina, Mato Grosso do Sul Número de vagas a definir Remuneração a definir Inscrições a definir Situação atual Recomendado pelo MP Data da prova objetiva a definir Link do edital Aguardando publicação

Prefeitura de Nioaque MS

A Prefeitura de Nioaque, localizada no estado do Mato Grosso do Sul, pode ter edital de concurso público publicado em breve. O Tribunal de Contas do Estado, recomendou a realização de um novo certame que ofereça vagas para o cargo de contador.

Concurso Nioaque MS Prefeitura de Nioaque MS SITUAÇÃO ATUAL RECOMENDADO Banca organizadora A definir Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Nioaque, Mato Grosso do Sul Número de vagas A definir Remuneração A definir Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Aguardando publicação de edital

Câmara de Guia Lopes da Laguna MS

O próximo concurso público da Câmara de Guia Lopes da Laguna, pode ter edital publicado em breve. O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, recomendou que o órgão realize concurso para a área contábil.

Concurso Guia Lopes da Laguna MS Câmara de Guia Lopes da Laguna MS SITUAÇÃO ATUAL recomendado Banca organizadora A definir Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Guia Lopes da Laguna, Mato Grosso do Sul Número de vagas A definir Remuneração A definir Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Contabilidade 2021: em andamento

Prefeitura de São Geraldo do Araguaia PA

O concurso público da Prefeitura de São Geraldo do Araguaia, localizada no estado do Pará, segue em andamento. Organizado pelo Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP, são ofertadas 277 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, 7 vagas são destinadas aos cargos de contador e auxiliar de contabilidade.

Concurso São Geraldo do Araguaia PA Prefeitura de São Geraldo do Araguaia PA Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP, Cargos Contador e auxiliar de contabilidade Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação São Geraldo do Araguaia, Pará Número de vagas 7 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 1.290,00 a R$ 2.000,00 Inscrições 28/01/2020 a 01/03/2020 Taxa de inscrição R$ 90,00 a R$ 120,00 Data da prova objetiva A definir Clique aqui para ver o edital do concurso São Geraldo do Araguaia PA

Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais

Saiu o edital de concurso público do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Sob organização do Instituto Consulplan, o certame oferta uma vaga para contador. A remuneração inicial será de R$ 4.677,09.

CONCURSO TJM MG TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Situação edital publicado Banca organizadora Instituto Consulplan Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 4.677,09 Inscrições 04/10/2021 a 04/11/2021 Taxa de inscrição R$90,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Belém PA

O concurso público da Prefeitura Municipal, no estado do Pará, está com as inscrições prorrogadas. São ofertadas 478 vagas. Deste total, 2 vagas são destinadas ao cargo de contador com remuneração inicial de R$ 1.655,74.

Concurso SEMAD Belém PA Prefeitura de Belém PA SITUAÇÃO ATUAL edital publicado Banca organizadora Instituto AOCP Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Belém, Pará Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 1.655,74 Inscrições 27/09/2021 a 08/11/2021 Taxa de inscrição R$ 80,00 Data da prova objetiva 23/01/2022 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Lagamar MG

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado de Minas Gerais. O certame oferta uma vaga imediata, além de formação de cadastro reserva para o cargo de auxiliar de contabilidade.

Concurso Lagamar MG Prefeitura de Lagamar MG SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Instituto Nosso Rumo Cargos Auxiliar de contabilidade Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Lagamar, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga + cadastro reserva Remuneração R$1.100,00 Inscrições 04/10/2021 a 08/11/2021 Taxa de inscrição R$ 53,00 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Três Marias MG

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Três Marias, localizada no estado de Minas Gerais. Sob organização do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP, o edital oferta 1 vaga para o cargo de técnico de orçamento e contabilidade.

Concurso Três Marias MG Prefeitura de Três Marias MG SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP Cargos Técnico de orçamento e contabilidade Escolaridade Nível médio Carreiras Contabilidade Lotação Três Marias, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 1.277,82 Inscrições 27/09/2021 a 03/11/2021 Taxa de inscrição R$ 90,00 Data da prova objetiva 12 , 18 e 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de São João da Ponte MG

O concurso público da Prefeitura Municipal, em Minas Gerais, foi publicado. Sob organização da Cotec Concursos, são ofertadas vagas para o cargo de contador e técnico em contabilidade. As provas objetivas serão aplicadas em novembro de 2021.

Concurso São João da Ponte MG Prefeitura de São João da Ponte – MG SITUAÇÃO ATUAL edital publicado Banca organizadora Cotec Concursos Técnicos Cargos Contador e técnico em contabilidade Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação São João da Ponte, Minas Gerais Número de vagas 21 vagas Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 2.500,00 Inscrições 23/09/2021 a 25/10/2021 Taxa de inscrição R$ 65,00 a R$ 75,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Saiu o edital de concurso público da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. São ofertadas 10 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Deste total, há oportunidades para a área contábil.

Concurso Funpresp-Jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário Situação atual Edital publicado Banca organizadora Instituto AOCP Cargos Analista – Contabilidade Escolaridade Nível Superior Carreiras Contabilidade Lotação Brasília Número de vagas 20 vagas de cadastro reserva Remuneração R$ 6.558,63 Inscrições 13/09/2021 a 21/10/2021 Taxa de inscrição R$ 55,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital Funpresp-Jud

Fundo Único de Previdência de Manaus AM

Saiu o edital de concurso público do Fundo Único de Previdência de Manaus, no Amazonas. Organizado pela Fundação Carlos Chagas, são ofertadas 10 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, há oportunidades de cadastro reserva para o cargo de analista previdenciário – contabilidade.

Concurso Manausprev AM Fundo Único de Previdência de Manaus AM Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação Carlos Chagas Cargos Analista previdenciário – contabilidade Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Manaus, Amazonas Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 6.712,37 Inscrições 27/09/2021 a 29/10/2021 Taxa de inscrição R$ 150,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Manausprev AM

Prefeitura de Mira Estrela SP

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Mira Estrela, em São Paulo. Organizado pela ABCP Concursos, são ofertadas 46 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Mira Estrela SP Prefeitura de Mira Estrela SP SITUAÇÃO ATUAL Edital publicado Banca organizadora ABCP Concursos Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Mira Estrela, São Paulo Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 5.006,76 Inscrições 24/09/2021 a 24/10/2021 Taxa de inscrição R$ 80,00 Data da prova objetiva 14/11/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Chuvisca RS

A Prefeitura de Chuvisca, no Rio Grande do Sul, divulgou edital de concurso público no qual oferta 63 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso Chuvisca RS Prefeitura de Chuvisca RS Situação atual edital publicado Banca organizadora Legalle Concursos Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Chuvisca, Rio Grande do Sul Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 5.224,00 Inscrições 04/10/2021 a 02/11/2021 Taxa de inscrição R$ 152,00 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Chuvisca RS

Câmara de Cordeirópolis SP

A Câmara de Cordeirópolis, em São Paulo, divulgou edital de concurso público para o cargo de contador. Organizado pela Directa Carreiras, as provas objetivas serão aplicadas em novembro de 2021.

Concurso Câmara Cordeirópolis Câmara de Cordeirópolis SP Situação atual edital publicado Banca organizadora Directa Carreiras Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Cordeirópolis, São Paulo Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 4.639,50 Inscrições 16 a 28/10/2021 Taxa de inscrição R$ 50,00 Data da prova objetiva 28/11/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Camara Cordeiropolis SP

Conselho Regional de Biologia da 6ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 6ª Região publicou edital de concurso público. Sob organização da Quadrix, são ofertadas 4 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Deste total, 1 vaga é destina ao cargo de assistente contábil/financeiro.

Concurso CRBio AC Conselho Regional de Biologia da 6ª Região Situação atual edital publicado Banca organizadora Quadrix Cargos Assistente contábil/financeiro Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Manaus Número de vagas 1 + 19 de cadastro reserva Remuneração R$ 2.400,00 Inscrição 13/09/2021 a 14/10/2021 Taxa de inscrição R$ 50,00 Data da prova 05/12/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro RJ

Está definido o cronograma de provas do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Organizado pelo CEBRASPE, são ofertadas 132 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, 5 vagas são destinadas ao cargo de contador.

Concurso TJ RJ Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Situação edital publicado Banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe Cargos Analista judiciário – contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Rio de Janeiro Número de vagas 5 vagas + cadastro resersva Remuneração inicial R$ 6.373,89 Inscrições 04/10/2021 a 14/10/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Secretaria de estado de Planejamento e Administração do Pará

A Secretaria de estado de Planejamento e Administração do Pará, divulgou edital de concurso público. Sob organização da Fundação CETAP, o certame oferta 5 vagas imediatas para o cargo de técnico em gestão pública – ciências contábeis.

Concurso SEPLAD Secretaria de estado de Planejamento e Administração do Pará SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Fundação CETAP Cargos Técnico em gestão pública – Ciências contábeis Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Pará Número de vagas 5 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 2.809,37 Inscrições 12/08/2021 a 07/10/2021 Taxa de inscrição R$ 59,00 Data da prova objetiva 14/11/2021 Clique aqui para ver o edital SEPLAD PA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará divulgou edital de concurso público. São ofertadas 49 vagas. Deste total, 3 vagas são destinadas para a carreira contábil. Provas serão aplicadas em dezembro de 2021.

Concurso IFCE Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora IDECAN Cargos Contador e técnico em contabilidade Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação Ceará Número de vagas 3 vagas Remuneração R$ 2.446,97 a R$ 4.180,67 Inscrições 08/09/2021 a 07/10/2021 Taxa de inscrição R$ 80 a R$ 100 Data da prova objetiva 11 e 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Miguel Pereira RJ

A Prefeitura de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, divulgou edital de concurso público. Sob organização do Instituto Nacional de Concurso Público – INCP, são ofertadas vagas de cadastro reserva para os cargos de técnico em contabilidade e contador.

Concurso Miguel Pereira RJ Prefeitura de Miguel Pereira RJ Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Nacional de Concurso Público – INCP Cargos Técnico em contabilidade e contador Escolaridade Níveis técnico e superior Carreiras Contabilidade Lotação Miguel Pereira, Rio de Janeiro Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 1.948,01 a R$ 2.406,19 Inscrições 09 a 05/10/2021 Taxa de inscrição R$ 60,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 04 e 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Santarém Novo PA

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Santarém Novo, localizada no estado do Pará. O certame oferece 158 vagas. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de fiscal de arrecadação, que requer formação em ciências contábeis.

Concurso Santarém Novo PA Prefeitura de Santarém Novo PA SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Instituto Bezerra Nelson Cargos Fiscal de arrecadação Escolaridade Nível superior Carreiras Fiscal Lotação Santarém Novo, Pará Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 2.000,00 Inscrições 16/08/2021 a 30/09/2021 Taxa de inscrição R$ 75,00 Data da prova objetiva 07 e 14/11/2021 Clique aqui para ver o edital

Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas AL

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas está com concurso público em andamento. Sob organização da RHS Consult, o edital oferta 1 vaga para contador. Provas objetivas serão aplicadas em novembro de 2021.

CONCURSO CORE AL CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS AL Banca organizadora RHS Consult Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Alagoas Número de vagas 1 Remuneração R$ 2.535,00 Inscrições 14/06/2021 a 28/09/2021 Taxa de Inscrição 65,00 Data da prova 07/11/2021 Situação atual edital publicado Link do edital Clique aqui para ver o edital

Marinha do Brasil

O edital de concurso público de Admissão ao Curso de Formação para ingresso de Formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha do Brasil foi publicado. O certame oferece 4 vagas para a área contábil.

Concurso Marinha CP CAP Marinha do Brasil SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Comissão própria Cargos Técnico em contabilidade Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Rio de Janeiro durante o curso de formação. Após o curso de formação, as movimentações dos cabos serão realizadas conforme a necessidade da Marinha em todo o território nacional. Número de vagas 4 vagas Remuneração R$ 900,00 durante o curso de formação/ R$ 3.400 ( se for aprovado no curso) Inscrições 08/09/2021 a 26/09/2021 Taxa de inscrição R$ 60,00 Data da prova objetiva 1ª quinzenda de dezembro Clique aqui para ver o edital Marinha CP CAP 2022

Assembleia Legislativa do Ceará

O concurso público da Assembleia Legislativa do Ceará segue em andamento. Segundo novo cronograma, a prova objetiva será aplicada em dezembro de 2021. O edital oferta 4 vagas para a área contábil.

CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ Banca organizadora Cebraspe Cargos Analista Legislativo Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Ceará Número de vagas 4 vagas Remuneração R$ 4.455,29 Inscrições 01/04/2020 a 30/04/2020 Taxa de inscrição R$120,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Guanhães MG

O concurso público da Prefeitura Municipal, em Minas Gerais, segue em andamento. Segundo o novo cronograma, as novas inscrições podem ser feitas até 21 de setembro de 2021. O certame oferece 3 vagas para a área contábil.

Concurso Guanhães MG Prefeitura de Guanhães MG SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora FADENOR Cargos Fiscal obras e posturas, fiscal de rendas e técnico de contabilidade Escolaridade Nível técnico Carreiras Contabilidade Lotação Guanhães, Minas Gerais Número de vagas 3 vagas Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 1.135,33 Inscrições 01/09/2021 a 21/09/2021 Taxa de inscrição R$ 70,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Icapuí CE

O concurso público da Prefeitura de Icapuí, localizada no estado do Ceará, segue em andamento. Sob organização da CETRED, o certame oferta 1 vaga imediata, além de mais 3 para cadastro reserva. Candidatos de nível superior podem participar.

Concurso Icapuí CE Prefeitura de Icapuí CE SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Centro de Treinamento e Desenvolvimento (CETRED) Cargos Auditor interno – especialidade em contabilidade Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Icapuí, Ceará Número de vagas 1 vaga imediatas + 3 vagas de cadastro reserva Remuneração R$ 3.256,01 Inscrições 05/08/2021 a 06/09/2021 Taxa de inscrição R$ 125,00 Data da prova objetiva 14/11/2021 Clique aqui para ver o edital

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais publicou edital de concurso público no qual oferta 8 vagas. Deste total, 2 vagas são destinadas ao cargo de técnico em contabilidade. As provas objetivas serão aplicadas em dezembro de 2021.

concurso IFMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Comissão própria Cargos edital IFMG Técnico em contabilidade Escolaridade Nível técnico Carreiras Contábil Lotação Minas Gerais Número de vagas 2 Remuneração R$ 2.446,96 Inscrições 09/08/2021 a 12/09/2021 Taxa de inscrição R$ 90,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital IFMG 2021

Câmara de Campos do Jordão SP

A Câmara Municipal, localizada no estado de São Paulo, divulgou edital de concurso público no qual oferta 9 vagas de provimento imediato, além de formação de cadastro reserva. Deste total, uma vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Campos do Jordão SP CÂMARA DE CAMPOS DO JORDÃO SP Banca organizadora GL Consultoria Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Campos do Jordão, São Paulo Número de vagas 1 Remuneração R$ 3.170,58 Inscrições 20/07/2021 a 08/09/2021 Taxa de inscrição R$ 15,00 Data da prova objetiva 09/01/2022 Link do edital Confira aqui o edital do concurso

Prefeitura de Patrocínio do Muriaé MG

O concurso público da Prefeitura de Patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais, segue em andamento. São ofertadas 45 vagas de provimento imediato. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Patrocínio do Muriaé MG Prefeitura de Patrocínio do Muriaé MG Situação atual edital publicado Banca organizadora Reis & Reis Auditores Associados Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Patrocínio do Muriaé, Minas Gerais Número de vagas 1 vaga Remuneração R$ 1.545,52 Inscrições 06/01/2020 a 05/02/2020 Taxa de inscrição R$ 70,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital

Câmara de Aracaju SE

O concurso público da Câmara de Aracaju, no Sergipe, segue em andamento. Sob organização da Fundação Getúlio Vargas, são ofertadas 52 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Deste total, 1 vaga é destinada ao cargo de contador.

Concurso Aracaju SE Câmara de Aracaju SE Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos Contador Escolaridade Nível superior Carreiras Contabilidade Lotação Aracaju, Sergipe Número de vagas 1 vaga + cadastro reserva Remuneração R$ 2.300,00 Inscrições 08/09/2020 até 28/09/2020 Taxa de inscrição R$ 55,00 Data da prova objetiva 05/12/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de Cornélio Procópio PR

O concurso público da Prefeitura de Cornélio Procópio, no Paraná, segue em andamento. O certame oferta 2 vagas imediatas para o cargo de contador com remuneração inicial de R$ 2.675,25.

