Concursos nível médio 2021: veja aqui as previsões!

Atenção, concurseiros! A preparação para os Concursos nível médio 2021 não pode parar. Por isso, a equipe do Gran Cursos Online preparou um levantamento extremamente detalhado de concursos públicos que estão previstos ou já estão em andamento, que ofereçam cargos de nível médio.

Esta matéria encontra-se em constante atualização e conforme for anunciando novos certames, a equipe do Gran Cursos Online irá trazer a informação em primeira mão.

Navegue pelo índice abaixo e confira os detalhes dos Concursos nível médio 2021:

Concursos Nível médio 2021: norte

Concursos Acre

Instituto Socioeducativo do Acre

Saiu o edital de concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), são ofertadas 322 vagas. Deste total, 279 são oportunidades de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

ONCURSO ISE AC INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ACRE Situação edital publicado Banca organizadora Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) Cargos Diversos Escolaridade Nível Médio e superior Carreiras Administração, assistência social e psicologia Lotação Acre Número de vagas 322 Remuneração R$ 2.326,95 a R$ 3.908,22 Inscrição 06/10/2021 à 08/11/2021 Taxa de Inscrição R$ 35,00 a R$ 46,00 Data da prova 05/12/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital

Clique no link e confira os concursos previstos para o Acre na íntegra: Concursos Acre

Concursos Amapá

Secretaria de Estado da Educação do Amapá

A Secretaria de Estado da Educação do Amapá pode ter edital divulgado em breve. O Ministério Público do Estado determinou que o governo realize um novo certame. A expectativa é de que haja vagas de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

CONCURSO SEED AP SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreira A definir Lotação Estado do Amapá Número de vagas A definir Remuneração A definir Situação atual recomendado Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Clique no link e confira os concursos previstos para o Amapá na íntegra: Concursos Amapá

Concursos Amazonas

Departamento de Trânsito do Amazonas AM

Está formada a comissão do próximo concurso público do Departamento de Trânsito do Amazonas. Serão ofertadas 210 vagas. Deste total, 60 oportunidades serão para candidatos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Detran DF Departamento de Trânsito do Amazonas Situação comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Policial Lotação Amazonas Número de vagas 21 Remuneração R$ 2.300 a R$ 5.500 Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir

Clique no link abaixo e confira os concursos previstos para o Amazonas na íntegra: Concursos Amazonas

Concursos Pará

Prefeitura de Santarém PA

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado do Pará. Organizado pelo Instituto Vicente Nelson, são ofertadas 553 vagas. Deste total, 466 são destinadas a candidatos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Santarém PA Prefeitura de Santarém PA Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Vicente Nelson Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio, técnico e superior Carreiras Administração, tecnologia da informação, jurídica, serviço social, controle, contabilidade, engenharia, comunicação social, nutrição, psicologia, enfermagem e outros Lotação Santarém, Pará Número de vagas 553 vagas Remuneração R$ 1.100,00 Inscrições 08/10/2021 a 08/11/2021 Taxa de inscrição R$ 99,90 a R$ 119,90 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Santarém PA

Clique no link e confira os concursos previstos para o Pará na íntegra: Concursos Pará

Concursos Rondônia

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia informou que processo do novo concurso público está aguardando a conclusão dos estudos técnicos do Governo do Estado de Rondônia referente a reforma administrativa. A expectativa é de que haja oportunidades de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso SEDAM RO Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia Banca organizadora Fundação de Apoio e Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital Gaffrée e Guinle – FunRio Cargos Diversos Escolaridade Nível superior e médio Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas 40 vagas Remuneração Até R$ 4 mil Situação estudo técnicos em andamento Link do último edital Clique aqui para fazer o download do último edital

Clique no link e confira os concursos previstos para Rondônia na íntegra: Concursos Rondônia

Concursos Roraima

Tribunal de Justiça de Roraima

O Tribunal de Justiça do estado de Roraima está com comissão formada para a realização do próximo concurso desde 2016. A expectativa é de que o futuro edital de concurso público ofereça vagas de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

CONCURSO TJ RR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Administrativa Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração inicial de até R$ 7,5 mil Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Link do edital Clique aqui para ver o último edital

Clique no link e confira os concursos previstos para Roraima na íntegra: Concursos Roraima

Concursos Tocantins

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

O próximo concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins segue previsto. O órgão informou a equipe do Gran, que há estudos em andamento, ma ainda não há um cronograma de publicação do edital. A expectativa é de que haja oportunidades de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Clique no link e confira os concursos previstos para Tocantins na íntegra: Concursos Tocantins

Volte ao topo

Concursos Nível médio 2021: nordeste

Concursos Alagoas

Prefeitura de Campo Alegre AL

A Prefeitura de Campo Alegre, localizada no estado de Alagoas, divulgou edital de concurso público. Organizado pelo Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC, são ofertadas 54 vagas. Deste total, 40 vagas são para candidatos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Campo Alegre AL Prefeitura de Campo Alegre AL Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto de Administração e Tecnologia – ADM&TEC Cargos Guarda Municipal, agente de controle interno, contador, médico e auditor fiscal Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança pública, controle, contabilidade, saúde e outras Lotação Campo Alegre, Alagoas Número de vagas 54 vagas Remuneração R$ 1.200,00 a R$ 5.000,00 Inscrições 18/10/2021 a 25/11/2021 Taxa de inscrição R$ 100,00 a R$120,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Campo Alegre AL

Clique no link e confira os concursos previstos para Alagoas na íntegra: Concursos Alagoas

Concursos Bahia

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Está confirmado o edital do próximo concurso público do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ao todo serão 115 vagas de nível médio. A remuneração deve chegar a R$ 3.410,68.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Bombeiros BAHIA BA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA BAHIA Banca organizadora A definir Cargos Oficial Escolaridade Nível médio Carreiras Policial/Segurança Pública Lotação Bahia Número de vagas 115 vagas Remuneração até R$ 3.410,68 Inscrições A definir Taxa de inscrição A definir Data da prova objetiva A definir Link do edital Clique aqui e veja o último edital

Clique no link e confira os concursos previstos para a Bahia na íntegra: Concursos Bahia

Concursos Ceará

Prefeitura de Morada Nova CE

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado do Ceará. Organizado pelo Instituto Consulpam, são ofertadas 147 vagas, além de 148 de cadastro reserva. Deste total, 52 vagas imediatas são para candidatos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Morada Nova CE Prefeitura de Morada Nova CE Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Consulpam Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio, técnico e superior Carreiras Administração, odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, jurídica, educação, serviço social e outros Lotação Morada Nova, Ceará Número de vagas 147 vagas + 148 de cadastro reserva Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 3.700,67 Inscrições 07/10/2021 a 22/11/2021 Taxa de inscrição R$ 85,00 a R$ 145,00 Data da prova objetiva 09/01/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Morada Nova CE

Clique no link e confira os concursos previstos para o Ceará na íntegra: Concursos Ceará

Concursos Maranhão

Prefeitura de Riachão MA

Estão prorrogadas as inscrições do concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado do Maranhão. Organizado pelo Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP, são ofertadas 125 vagas, além de 102 de cadastro reserva. Deste total, 8 vagas imediatas são de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Riachão MA Prefeitura de Riachão MA Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, fiscal, saúde, enfermagem, serviço social, controle, contabilidade, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, educação, jurídica, psicologia e outros Lotação Riachão, Maranhão Número de vagas 125 vagas + 102 de cadastro reserva Remuneração R$ 1.045,00 a R$ 3.000,00 Inscrições 19/10/2021 a 29/11/2021 Taxa de inscrição R$ 83,33 a R$ 126,17 Data da prova objetiva 29 e 30/01/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Riachão MA

Clique no link e confira os concursos previstos para o Maranhão na íntegra: Concursos Maranhão

Concursos Paraíba

Prefeitura de Campina Grande PB

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado da Paraíba. Organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, são ofertadas 812 vagas. Deste total, 52 são de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Campina Grande PB Prefeitura de Campina Grande PB Situação edital publicado Banca organizadora IDECAN Cargos Diversos Escolaridade Nível médio, técnico e superior Carreiras Administração, enfermagem, jurídica, farmácia, fiscal, engenharia, fisioterapia, nutrição, saúde, psicologia, serviço social, educação, arquitetura e outros Lotação Campina Grande, Paraíba Número de vagas 812 vagas Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 16.193,21 Inscrições 18/10/2021 a 15/11/2021 Taxa de inscrição R$ 75,00 a R$ 95,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Campina Grande PB

Clique no link e confira os concursos previstos para a Paraíba na íntegra: Concursos Paraíba

Concursos Pernambuco

Câmara de Santa Cruz do Capibaribe PE

Saiu o edital de concurso público da Câmara Municipal, localizada no estado do Pernambuco. Organizado pela Objetiva Concursos, são ofertadas 15 vagas. Deste total, 10 vagas são destinadas a candidatos de nível médio

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Santa Cruz do Capibaribe PE Câmara de Santa Cruz do Capibaribe PE Situação atual edital publicado Banca organizadora Objetiva Concursos Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Administração, controle, contabilidade e outros Lotação Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Número de vagas 15 Remuneração R$ 1.080,93 a R$ 2.496,59 Inscrições 07/10/2021 a 12/11/2021 Taxa de inscrição R$ 54,31 a R$ 162,93 Data da prova objetiva 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Santa Cruz do Capibaribe PE

Clique no link e confira os concursos previstos para o Pernambuco na íntegra: Concursos Pernambuco

Concursos Piauí

Universidade Estadual do Piauí

Um novo concurso público da Universidade Estadual do Piauí deve acontecer em breve. O reitor, Prof. Evandro Alberto, e o governador do Estado, Wellington Dias, se reuniram em outubro de 2021 para tratar sobre o concurso efetivo para técnicos e docentes na universidade.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso UESPI Universidade Estadual do Piauí, Situação previsto Banca organizadora a definir Cargos Técnico e Professor Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativo e educação Lotação Piauí Número de vagas a definir Remuneração a definir

Clique no link e confira os concursos previstos para o Piauí na íntegra: Concursos Piauí

Concursos Rio Grande do Norte

Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte

O concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte segue em andamento. Com comissão formada, o órgão informa que os estudos sobre o quantitativo de vagas ainda não foi finalizado. Mas a expectativa é de que ofereça vagas de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Detran RN Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras a definir Lotação Rio Grande do Norte Número de vagas a definir Remuneração R$ 1.000,00 a R$ 8.279,27 Situação atual Comissão formada Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Clique no link e confira os concursos previstos para o Rio Grande do Norte na íntegra: Concursos Rio Grande do Norte

Concursos Sergipe

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe SE

Saiu o edital de concurso público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe. Organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, o edital oferta 22 vagas de nível médio. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em 2022.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso CAU SE Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe Banca organizadora Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES Cargos Auxiliar de fiscalização e assistente de atendimento Escolaridade Nível médio Carreiras Administração Lotação Sergipe Número de vagas 22 vagas Remuneração R$ 1.947,87 e R$ 2.337,02 Inscrições 22/10/2021 a 05/12/2021 Taxa de Inscrição R$ 62,00 Prova objetiva 16/01/2021 Link do edital Clique aqui para ver o edital completo

Clique no link e confira os concursos previstos para o Sergipe na íntegra: Concursos Sergipe

Volte ao topo

Concursos Nível médio 2021: centro-oeste

Goiás

Prefeitura de Sanclerlândia GO

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Sanclerlândia, localizada no estado de Goiás. São ofertadas 24 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, 11 vagas imediatas são destinadas a candidatos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Sanclerlândia GO Prefeitura de Sanclerlândia GO Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública – INEP BRASIL Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Educação, fiscal, administração e outros Lotação Sanclerlândia, Goiás Número de vagas 24 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 1.100,00 a R$ 2.496,78 Inscrições 21/11/2021 a 10/12/2021 Taxa de inscrição R$ 80,00 a R$ 120,00 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Sanclerlândia GO

Clique no link e confira os concursos previstos para o Goiás na íntegra: Concursos Goiás

Mato Grosso

Defensoria Pública do Mato Grosso MT

Um novo concurso público da Defensoria Pública do Mato Grosso deve acontecer em breve. O certame está previsto na Lei Orçamentária de 2022 com oferta de 98 vagas. A expectativa é de que haja oportunidades de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Clique no link e confira os concursos previstos para o Mato Grosso na íntegra: Concursos Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul

Saiu o edital de concurso público da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul. Organizado pelo Instituto AOCP, são ofertadas 74 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Deste total, 16 vagas são destinadas a candidatos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Sanesul Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul SITUAÇÃO ATUAL edital publicado Banca organizadora Instituto AOCP Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio, técnico e superior Carreiras Administrativa, Tecnologia da Informação, Jurídica e outros Lotação Estado do Mato Grosso do Sul Número de vagas 74 + Cadastro reserva Remuneração R$ 1.606,13 a 8.343,20 Inscrições 01/10/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 80 a R$100 Data da prova objetiva 19/12/2021 Clique aqui para ver o edital SANESUL 2021

Clique no link e confira os concursos previstos para o Mato Grosso do Sul na íntegra: Concursos Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Conselho Federal de Contabilidade

O próximo concurso público do Conselho Federal de Contabilidade segue em andamento. A Empresa Paranaense de Licitações foi a empresa escolhida para organizar o certame. De acordo com o órgão, serão oferecidas vagas de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso CFC Conselho Federal de Contabilidade Banca organizadora EPL – Empresa Paranaense de Licitações Cargo Contador, Técnico Administrativo e Procurador Escolaridade Nível Médio e Nível Superior Carreiras Autarquia Especial Corporativa Lotação Brasília, Distrito Federal Número de vagas 6 vagas Remuneração R$ 3.402,48 a R$ 10.242,02 Inscrições A definir Situação atual Banca definida Data da prova objetiva A definir Link do último edital Clique aqui para ver último edital

Clique no link e confira os concursos previstos para o Distrito Federal na íntegra: Concursos Distrito Federal

Volte ao topo

Concursos Nível médio 2021: sudeste

São Paulo

Prefeitura de Jundiaí SP

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado de São Paulo. Organizado pela Fundação VUNESP, o edital oferta 19 vagas. Deste total, 10 vagas são destinadas a cargo de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Clique no link e confira os concursos previstos São Paulo na íntegra: Concursos São Paulo

Minas Gerais

Câmara de Pirapora MG

Saiu o edital de concurso público da Câmara de Pirapora, em Minas Gerais. Organizado pela FUNDEP – Gestão de Concursos, o edital oferta 13 vagas. Deste total, 5 vagas são destinadas a candidatos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Pirapora MG Câmara de Pirapora MG Situação atual edital publicado Banca organizadora FUNDEP – Gestão de Concursos Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, controle, contabilidade, jurídica e outros Lotação Pirapora, Minas Gerais Número de vagas 13 vagas Remuneração R$1.259,82 a R$3.149,55 Inscrições 29/11/2021 a 07/01/2022 Taxa de inscrição R$ 60,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 06/02/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Pirapora MG

Clique no link e confira os concursos previstos para Minas Gerais na íntegra: Concursos Minas Gerais

Rio de Janeiro

Prefeitura de Miguel Pereira RJ

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura de Miguel Pereira, localizada no estado do Rio de Janeiro. Sob organização do Instituto Nacional de Concurso Público – INCP, o certame oferece vagas de cadastro reserva para todos níveis de escolaridade, incluindo nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Miguel Pereira RJ Prefeitura de Miguel Pereira RJ SITUAÇÃO ATUAL EDITAL PUBLICADO Banca organizadora Instituto Nacional de Concurso Público – INCP Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, policial, educação, arquitetura, contabilidade, enfermagem, serviço social, engenharia, farmácia, fiscal, fisioterapia, saúde, nutrição, psicologia e outros Lotação Miguel Pereira, Rio de Janeiro Número de vagas Cadastro reserva Remuneração R$ 1.074,17 a R$ 6.675,54 Inscrições 09 a 05/10/2021 Taxa de inscrição R$ 40,00 a R$ 100,00 Data da prova objetiva 04 e 05/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso Miguel Pereira RJ

Clique no link e confira os concursos previstos para o Rio de Janeiro na íntegra: Concursos Rio de Janeiro

Espírito Santo

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo divulgou no Diário Oficial do Espírito Santo na quinta-feira (25/03) a comissão organizadora do próximo concurso público do órgão. A expectativa é que o edital ofereça vagas de nível médio.

Clique aqui para ler a matéria completa.

Concurso IDAF ES Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo Banca organizadora a definir Cargos a definir Escolaridade Nível médio e superior Carreiras A definir Lotação Espírito Santo Número de vagas a definir Remuneração a definir Situação atual Comissão formada Link do último edital Clique aqui para ver o último edital

Clique no link e confira os concursos previstos para o Espírito Santo na íntegra: Concursos Espírito Santo

Volte ao topo

Concursos Nível médio 2021: sul

Rio Grande do Sul

Prefeitura de Pejuçara RS

Estão prorrogadas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Pejuçara, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Organizado pela Fundação La Salle, são ofertadas 33 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, 8 vagas imediatas são destinadas a cargos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Pejuçara RS Prefeitura de Pejuçara RS Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação La Salle Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Saúde, administração, enfermagem, educação, serviço social, psicologia, engenharia e outros Lotação Pejuçara, Rio Grande do Sul Número de vagas 33 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 955,04 a R$ 5.457,36 Inscrições 29/10/2021 a 18/11/2021 Taxa de inscrição R$ 60,00 a R$ 120,00 Data da prova objetiva 30/01/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Pejuçara RS

Clique no link e confira os concursos previstos para o Rio Grande do Sul na íntegra: Concursos Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Prefeitura de Blumenau SC

Saiu o edital de concurso público da Prefeitura Municipal, localizada no estado de Santa Catarina. Organizado pela Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, são ofertadas 42 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, 8 vagas imediatas são de cargos de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Prefeitura Blumenau SC Prefeitura de Blumenau SC Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, TI, arquitetura, serviço social, fiscal, odontologia, enfermagem, engenharia, farmácia, fisioterapia, saúde, nutrição, psicologia e outros Lotação Blumenau, Santa Catarina Número de vagas 42 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 1.262,36 a R$ 5.974,44 Inscrições 29/10/2021 a 30/11/2021 Taxa de inscrição R$ 60,00 a R$ 130,00 Data da prova objetiva 30/01/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso Prefeitura Blumenau SC

Clique no link e confira os concursos previstos para Santa Catarina na íntegra: Concursos Santa Catarina

Paraná

Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá PR

Saiu o edital de concurso público da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá, no Paraná. Organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, são ofertadas 128 vagas, além de cadastro reserva. Deste total, 2 vagas são de nível médio.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso FASP Paranaguá PR Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá PR Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio, técnico e superior Carreiras Administração, jurídica, serviço social, contabilidade, enfermagem, farmácia, saúde, nutrição, psicologia e outros Lotação Paranaguá, Paraná Número de vagas 128 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 1.435,83 a R$ 13.104,96 Inscrições 11/10/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 60,00 a R$ 90,00 Data da prova objetiva 12/12/2021 Clique aqui para ver o edital do concurso FASP Paranaguá PR

Clique no link e confira os concursos previstos para o Paraná na íntegra: Concursos Paraná