Corinthians x Chapecoense: onde assistir, horário, escalações

Em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão contará com 100% da capacidade de público na Neo Quimica Arena. O goleiro Cássio (suspenso) e o meia William (lesionado) são os desfalques do alvinegro. Já a Chapecoense fará o seu primeiro jogo após a demissão do técnico Pintado. Em seu lugar, assume o interino Felipe Endres.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Corinthians: Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Du Queiroz), Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô (Gustavo Mosquito, Adson ou Vitinho). Técnico: Sylvinho Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Anselmo Ramon e Kaio Nunes. Técnico: Felipe Endres

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: segunda-feira (1°/11/2021)

Horário: 21h30

Transmissão: Premiere