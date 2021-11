Covid-19: Sena Madureira começa a ofertar dose de reforço para pessoas com 18 anos de idade em diante

Os moradores de Sena Madureira com 18 anos de idade já podem receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19, conforme normativa do Ministério da Saúde. Para tanto, a exigência primordial é que tenham tomado a segunda dose num prazo equivalente há cinco meses.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, todas as unidades já estão aptas a receber a população para a 3ª dose da vacina. “É com grata satisfação que repassamos essa informação aos moradores. A dose de reforço já está disponível. Então, quem tomou a segunda dose há cinco meses já pode procurar as unidades de saúde. As pessoas tem que ficar cientes de que a vacinação contra a covid-19 é muito importante”, salientou.

Vale lembrar que as pessoas que tomaram a vacina da Janssen (dose única), precisam receber a segunda dose antes de tomar a dose de reforço. “O Ministério da Saúde irá disponibilizar a segunda dose de Janssen para essas pessoas, entretanto, ainda não temos essa vacina disponível. Quando as doses forem enviadas iremos informar à nossa população”, frisou.

Em Sena Madureira, mais de 19 mil moradores já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19 e precisam, tão somente, ficar atentos ao prazo de 5 meses para se dirigir às unidades de saúde e tomar a dose de reforço.

Três tipos de vacinas serão empregadas na dose extra: Pfizer, Fiocruz e Janssen.