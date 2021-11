Deolane causa em estreia como DJ: “Sou a Barbie da 25 de março!”

Conduzida por um cordão de seguranças, vestindo um look total jeans, com jaqueta e micro shorts, feitos exclusivamente pra ela, e ostentando um aplique loiro escovado imenso, com cabelo suficiente para cinco gerações de bonecas. Foi assim que Deolane Bezerra chegou ao Baile da Doutora, neste sábado (20/11), em São Paulo. No camarim, a mais nova DJ do pedaço parecia radiante e fazia piada sobre si mesma: “Sou a Barbie da 25 de março!”.

Na plateia, a imensa maioria era de mulheres na faixa dos 30 anos de idade. Pixote iniciou os trabalhos e Dodô fez o público cantar todos os hits do grupo. MC Davi entrou em cena com o clima já quente, antes de Livinho incendiar de vez a plateia, que aguardava ansiosamente pela estreante da noite. Enquanto isso, na antessala do camarim, repleta de seguranças e empresários, um grupo de bailarinos se aquece. Sim, agora Deolane tem um ballet para ser chamado de seu. Alguém frita frango frito para alimentar todos. Há muita fartura: bebida, doces, uma mesa de aniversário de criança, com muitos, muitos docinhos personalizados. A infância pobre no interior do nordeste ficou definitivamente exxxquecida. Hora do show. Deolane vai pro palco. Ela se concentra e parece se emocionar. Silêncio. Efeitos especiais, fogos a anunciam. Plateia vai à loucura. A “mãe” agora ostenta mais um diploma: a doutora pós-graduada em marketing virou DJ.