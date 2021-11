É por isso que é essencial colocar vinagre na máquina de lavar uma vez por mês

Visto que nossas máquinas de lavar são usadas com frequência, elas não são imunes a certos problemas de funcionamento. Portanto, como todos os eletrodomésticos, é nossa responsabilidade mantê-los regularmente. Entre os limpadores naturais considerados úteis para essa tarefa, está um ingrediente ecológico: o vinagre branco.

A manutenção regular da máquina de lavar é muito importante, pois ajuda a fazer com que dure mais tempo . Mostramos como evitar a formação de mofo na máquina e, ao mesmo tempo, eliminar qualquer mau cheiro que possa emanar dela.

Vinagre branco para limpar a máquina de lavar

Um produto doméstico carro-chefe, você pode aproveitar o efeito de limpeza e desinfecção do vinagre branco para limpar completamente sua máquina de lavar. Por vezes, este último pode ter tendência a emitir odores fétidos que infestam a divisão ou que o seu uso se torna menos fácil devido à formação de bolor. O vinagre branco, que também é um excelente produto de descalcificação, pode aliviar esse inconveniente.

Para fazer isso, comece despejando meio copo de vinagre branco na gaveta de dosagem ou no tambor. Em seguida, ative um ciclo de lavagem a vácuo de 90 ° C. Repetindo essa operação todos os meses, você prolonga a vida útil do seu dispositivo.

Outra medida prática é deixar a porta do aparelho aberta após cada lavagem para evitar o crescimento de mofo. Além das virtudes citadas , o vinagre branco também elimina bactérias e cal e se destaca como aliado da roupa limpa.

Lixeiras de roupa suja

Para limpar a gaveta de sabão, remova-a e coloque-a sob um jato de água morna antes de esfregar com uma esponja ou pano limpo. Você também pode usar um detergente caseiro se notar qualquer acúmulo de sujeira. Em seguida, use um pano limpo para limpar e remover qualquer umidade responsável pelo mofo.

Juntas

Uma máquina que cheira mal pode precisar de uma limpeza profunda. Neste caso, primeiro remova a vedação de borracha da unidade, limpando qualquer sujeira que possa estar nela. Pode ser preferível equipar-se com uma escova de dentes para remover a sujeira que se acumula nas aberturas.

Novamente, você precisará se livrar da umidade enxugando o objeto com um pano seco ou limpando-o com sabão líquido se estiver muito sujo. Por fim, enxágue e seque antes de colocá-lo de volta.

O tambor

A manutenção do tambor da máquina pode ser vista como uma extensão daquela das vedações. Isso porque para lavar o tambor será necessário deixar a máquina vazia, o que também ajudará a manter a vedação da porta. É uma boa maneira de diminuir a obsolescência da máquina protegendo o tambor e a vedação.

O tubo de drenagem

A mangueira de esgoto também pode contribuir para o mau cheiro da sua máquina de lavar. Primeiro, você precisará examiná-lo para ver se não está danificado e se está preso com segurança no lugar. Verifique também a condição das juntas para ver se elas precisam ser substituídas ou não.

Verifique a mangueira de entrada de água para ver se contém cal. Se for o caso, enxágue e aplique um pano embebido em vinagre branco antes de secar com um pano de microfibra. Se, além disso, os tubos de esgoto dispõem de filtro anti-calcário, só terá de o limpar.

O filtro

Os depósitos de sujeira podem facilmente ficar presos no filtro da máquina de lavar. Depois de remover os pequenos itens e a sujeira, basta limpá-lo com água morna e secar antes de colocá-lo de volta no lugar.

Também parece que você pode limpar naturalmente sua máquina de lavar com uma combinação de bicarbonato de sódio e vinagre branco . O bicarbonato de sódio inibiria o crescimento de bactérias.