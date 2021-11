Empresário que apostou no comércio da morte e doenças são únicos que crescem a passos largos no AC, afirma colunista

A bela Penélope Faria da Costa no batizado do filhote Bernardo realizado na Catedral Nossa Senhora de Nazaré no último fim de semana.

Concurseira de plantão Ana Carolina Passos tentou todos os concursos disponíveis, especialmente Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, E sempre se lesionava nos treinos físicos. Esta semana para orgulho dos membros do famoso Projeto Caveira, do irmão Leonardo e dos pais Néia e o radialista Railtom Passos, finalmente foi aprovadíssima na Polícia Civil de Brasília com um respeitável salário.

Verdadeiro exemplo de dignidade e persistência. Parabéns querida!

Foi um sucesso na sede do Tribunal de Justiça dia 29, noite em que professora, escritora, poetiza, vice presidente da Ajeb-Acre (Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenação Acre), Imortal da Academia Acreana de Letras Edir Marques venceu uma luta contra o câncer e lançou ontem, dia 29, o livro “O que Será? Será!” Contando como foi a trajetória e a cura. Toda a renda de cada exemplar vendido está sendo revertida ao Hospital do Amor. Os detalhes do lançamento e como adquirir, logo mais em vídeo no IG no meu Instagram @beth_news_. As fotos são de Lucas Farias.

A mesa composta pela escritora, o poeta Mauro Modesto, a ex prefeita Socorro Neri, o diretor da EME Amazônia e filho Cassiano Marques e a esposa e presidente da Ajeb-Acre (Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenação Acre), Socorro Camelo.

Edir Marques com as jornalistas Silvânia e Wânia Pinheiro.

A escritora acreana Francys Mary também conhecida como “bruxinha” leu trechos do livro aos presentes.

O contentamento da professora Edir Marques autografando sua obra.

O advogado, empresário, escritor e empresário Paulo Saldanha, proprietário do hotel Pakaas, localizado em Guajará Mirim, lançou mais um livro de sua autoria em noite concorrida de autógrafos.

De excelência o trabalho de micropigmentação labial e de sobrancelha realizado pela designer Gisele Golby. Ela também capacita profissionais formando turmas todas as semanas.

News

*Lamentável, mas não se pode ignorar que o empresariado que apostou no comércio da morte e de doenças, são os únicos que crescem a passos largos na iniciativa privada do Acre, aliados aos atacadistas e os donos de supermercados, evidentemente.

Impressiona o luxo e organização das funerárias. Tem para familiares de defuntos de A a Z. Se todos pudessem ver o orgulho dos vendedores de caixões e flores mostrando as opções. Jesus, que tempos estranhos! E a quantidade de farmácias? Em quase todas as esquinas tem uma. Parece torcida organizada para a população adoecer ou morrer. Cruz credo!!!

*Se formos calcular pela inflação a classe média hoje pode ser chamada de classe quase abaixo da baixa e despencando ladeira abaixo. Perdão pelo trocadilho. Quem me conhece, sabe que não resisto!

*Triste viver em uma sociedade na qual você precisa explicar suas ironias, analogias e metáforas. Recuso-me a me submeter a um mundo literal!!!

*Não há nada mais inútil do que se autodeclarar uma pessoa “do bem”. Se você for, suas atitudes mostrarão, se você não for, suas atitudes desmentirão. Chocada existo!!!

*novembro começou com o setor midiático levantando a bandeira da inclusão e da “Consciência Negra”. Pergunto: Dia de Todos os Santos! E as nossas santas negras e os santos negros? Esqueceram?!

*Ainda sobre interrogações e afins, para que serve mesmo a rede Linkedin?

*Primeiro ano que não vou viajar por causa da Covid. Ultimamente não vou por falta de dinheiro.

*Discutir a sexualidade de personagens fictícios com tantas mazelas reais acontecendo ao nosso redor é quase inacreditável. O Brasil de pernas para o ar. O sofrimento batendo a porta das pessoas. A fome e miséria aumentando. Com índice de desemprego assustador. O povo comendo ossos e estão preocupados com as preferências sexuais de um personagem da nossa infância. É de entristecer. Parece que o brasileiro empobreceu até nas preocupações. Penso que o Superman, mesmo no campo da imaginação, deve fazer o que ele quiser, amar quem quiser, beijar quem quiser. Vamos sim, cuidar uns dos outros e praticar empatia de fato. É bem mais importante nestes tempos tão difíceis.

*Deolane, a quase ‘viúva” do MC Kevin, que pulou ou foi jogado de um prédio no Rio de Janeiro, há poucos meses, está modelo-atriz-celebridade e realizou big festa. Fez tudo certo, arranhou patrocínio para todo o evento, o problema é que ela separou os convidados de sua festa em “celebridades” e “subcelebridades” causando irritação entre os presentes.

Não reclamem quando eu fizer churrasco em casa. Vou separar os convidados em “quem levou carne” e “quem levou linguiça”, quem não levar nada ficará do lado de fora. Pronto, avisei!

*O Senado aprovou dia 27 de outubro, projeto de lei que protege vítimas de crimes sexuais de atos contra a sua integridade durante o processo judicial. O projeto de número 5.096/20 leva o nome de lei Mariana Ferrer. O texto, de autoria da Câmara, não sofreu modificações no Senado e segue para sanção presidencial. Altera o CPP ao incluir dispositivos que exigem zelo de todas as partes envolvidas no processo de julgamento de violência sexual, prezando pela integridade física e psicológica e pela dignidade da pessoa que denuncia o crime sexual.

O desrespeito aos princípios poderá justificar responsabilização civil, penal e administrativa. O juiz do caso será o responsável por fazer cumprir a medida. Durante as fases de instrução e julgamento do processo, ficam vedadas a manifestação sobre fatos relativos à pessoa denunciante que não constem dos autos e o uso de linguagem, informações ou material que sejam ofensivos à dignidade dela ou de testemunhas.

O projeto de lei também eleva a pena para o crime de coação no curso do processo. A coação é definida como o uso de violência ou grave ameaça contra os envolvidos em processo judicial para favorecer interesse próprio ou alheio, e recebe punição de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Pelo texto aprovado no Senado, essa pena será acrescida de um terço em casos de crimes sexuais.

O Simbolismo da Vassoura

Mesmo passado o dia das bruxas vale a pena lembrar o que as avós sábias ensinaram. Por exemplo, varrer é uma prática ancestral de empoderamento feminino e quando uma mulher varre, limpa e põe em ordem a energia do espaço, ao mesmo tempo limpa e põe ordem em seu coração. Colocar o coração em ordem significa colocá-lo em sintonia e harmonia com a vibração do amor. As dicas servem para os homens também.

Se você estiver com raiva, varre sua raiva. Se você sentir ciúmes, varre seu ciúme. Se você se sentir triste, varre sua tristeza. Se você estiver ansiosa (o), varre sua ansiedade. Se você se sentir desvalorizado (a) varre a sua baixa autoestima. Varra os coisas ruins da sua vida, mentalize e limpe. Sempre de dentro para fora, começando do último ambiente até a porta da rua ou a lixeira. Sempre que pudermos, devemos pegar a vassoura e fazer a limpeza do nosso ambiente (residencial e comercial), com o pensamento focado na limpeza que desejamos. A vassoura torna-se um instrumento de poder quando a mulher que a dirige faz isso conscientemente, para endireitar seu coração e sua vida.

Fonte: Kaice Riuks