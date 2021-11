Enzo e Valentina ainda são os nomes mais registrados do Brasil?

Não. O nome composto Enzo Gabriel foi o primeiro lugar da lista masculina em 2018 e 2019, mas sequer aparece no top 10 de 2020, ano pandêmico em que o campeão foi um clássico bíblico bem mais regrado: Miguel, com 27.371 ocorrências.

Entre as meninas, Helena levou o primeiro lugar de 2020 com 22.166 certidões, seguido de Alice (20.118) e Laura (17.572). Valentina ficou em quarto (13.637). Foi uma recuperação lendária: em 2019, o nome favorito da zoeira ficou em 16º (4.885), atrás de todas as variações imagináveis de Marias: Cecílias, Júlias e Claras, como a autora da pergunta.

Nem Enzo nem Valentina aparecem no top 10 de nomes mais registrados da década de 2010 a 2020: Miguel e Maria Eduarda ficaram na pole position dos últimos dez anos.

Fonte: Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen)