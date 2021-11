Giulia Be é internada às pressas após sofrer queda e ter trauma cranioencefálico

“Comunicamos que, no dia 5 de novembro, a cantora Giulia Be deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Por motivos de doença neurológica resultante de perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico, com contusão cerebral.”

Dessa maneira, a cantora segue internada, fazendo uma bateria de exames. Além disso, de acordo com o portal POPline, Giulia Be, que ainda não foi a público falar sobre o assunto, está bem e deve receber alta ainda hoje, segunda-feira (8/11). Giulia Be, tem apenas 22 anos e ficou conhecida com o single Menina Solta. Além disso, atualmente ela tem contrato com a Warner, mesma gravadora de Anitta, Iza e Ludmilla. Giulia Be e Romulo Arantes estariam saindo A cantora Giulia Be, e o ator Romulo Arantes Neto, estão se conhecendo melhor. Há algumas semanas, os paparazzi flagraram os dois aos beijos e abraços no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No entanto, a cantora não falou nada sobre o assunto, muito pelo contrário. Na verdade, a loira deixou os fãs curiosos, afirmando na ocasião, que só estava indo viajar. Além disso, vale ressaltar que os dois têm 1 anos de diferença de idade. Nas imagens registradas pelo paparazzo, Giulia e Romulo estão sorridente fazendo selfies, trocando beijos e abraços. Desse modo, a Quem, procurou a assessoria da cantora, que afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto.