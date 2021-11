Gravidez de ex-bbb Juliette é anunciada e fãs questionam Rodolfo; veja

Na manhã desta quinta-feira (25), Juliette virou assunto na internet após ter a revelação de uma gravidez. O mestre José, com mais de 270 mil seguidores em seu Instagram, teve uma visão sobre a vida da ex-bbb em 2022 e anunciou para seus seguidores sobre seu novo filho; veja o vídeo abaixo.

No vídeo postado no Tik Tok oficial do mestre José, o mesmo afirma que Juliette, ganhadora do ex-bbb 2021 terá um filho no próximo ano e alguns de seus seguidores começaram a questionar que o suposto pai poderia sim ser o cantor Rodolfo.

No Instagram do mestre José, o mesmo anunciou que fará uma live na noite desta quinta-feira (25) e revelará qual será o sexo da criança. Aliás, vale relembrar que, Juliette ainda não confirmou nenhum relacionamento para os seus seguidores.