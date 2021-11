Idoso fica 22 horas sentado em motor de barco naufragado esperando resgate

Um homem, de 69 anos, ficou à deriva no mar durante 22h após o barco em que estava navegando naufragar. Para não afundar, o idoso ficou sentado no motor do barco que ficou de cabeça para baixo. Ele foi resgatado pela Guarda Costeira do Japão.

Segundo informações, as águas estavam agitadas no último domingo (28), dia posterior ao acidente. Em entrevista à APF, um oficial que participou do resgate disse estar “surpreso com as habilidades de sobrevivência” do idoso.

O homem teria saído de Kagoshima no sábado (27), com destino a ilha de Yakushima. No meio do trajeto, a embarcação acabou virando. Ainda assim, ele conseguiu entrar em contato com um amigo que acionou a Guarda Costeira.

A demora no resgate foi devido a dificuldade das equipes localizarem o barco. O idoso foi encontrado coberto com um plástico para conseguir sobreviver ao frio. Imagens mostram o momento que retiram o homem do barco: