Jacaré é encontrado em quintal de Sena Madureira e capturado pelos Bombeiros

Integrantes do Corpo de Bombeiros, em Sena Madureira, realizaram no último sábado (13) a captura de um jacaré no quintal de uma residência localizada no Bairro Cristo Libertador. O animal tinha aproximadamente 70 centímetros de comprimento.

Segundo informações, os moradores do local encontraram o jacaré no quintal e, de imediato, acionaram os Bombeiros, que utilizaram toda a técnica necessária para realizar a captura.

Em ato contínuo, os Bombeiros fizeram a soltura do réptil nas águas do rio iaco, que é seu hábitat natural.