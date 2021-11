Luiz Bacci solta bomba sobre avião que matou Marília Mendonça: “Irregularidades no voo”

Luiz Bacci, que comanda o tradicional ‘Cidade Alerta’ na Record, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao dar uma notícia exclusiva sobre a morte de Marília Mendonça. Em suma, o falecimento da cantora de forma repentina aos 26 anos em uma queda de avião está dando o que falar, e o jornalista surgiu com novas informações sobre o caso.

A princípio, o apresentador explicou que o acidente da sertaneja pode ter acontecido por irregularidades na aeronave. Acontece que a quantidade de combustível no táxi aéreo não teria sido a ideal, causando a catástrofe conhecida por todos.

“Fonte ligada à investigação suspeita que rota do avião que levava equipe de Marília Mendonça pode ter sido alterada devido quantidade de combustível inserida no aeroporto de origem em Goiânia. E documentos apresentados até agora podem indicar irregularidades no voo. Vamos aguardar”, revelou Luiz Bacci ao TV Fama.

“Ah, já fui de tanta gente, isso é conversa, a gente é amigo”, respondeu o apresentador, falando sobre seu suposto affair com Deolane.

Luiz Bacci fala sobre Deolane

Recentemente, Luiz Bacci esteve na festa de aniversário de Deolane Bezerra, viúva de Mc Kevin. De fato, ele já chegou a ter atritos com o funkeiro no passado, mas agora é um dos grandes amigos da advogada. Sendo assim, ele fez questão de expor o quanto sente carinho por ela.

“Foi uma homenagem para ela, afinal de contas, ela é despojada, ela gosta de cores fortes, ela é uma moça de personalidade, ela merece todo o investimento, toda a produção. Você pode ter talento, conteúdo, como ela tem. Mas tem uma coisa ali que é o carisma, ela nasceu cheia de carisma”, disse Luiz Bacci.