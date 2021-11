Mãe de Paulo Gustavo revela como tem enfrentado a morte do filho

Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, usou as redes sociais para falar sobre como enfrenta o luto pela morte do filho. Em publicação feita no Instagram, nessa sexta-feira (12/11), ela escreveu: “Alguns dias me pedem força, outros coragem e todos os dias fé. E assim vou vivendo. A fé me sustenta”, afirmou.

Em poucos minutos, o post de Déa recebeu uma enxurrada de comentários de apoio de famosos e anônimos. “Deus vai lhe dar essa força, ele é grande”, respondeu uma seguidora. As atrizes Mônica Martelli, Suzana Pires e Alessandra Maestrini deixaram emojis de corações.