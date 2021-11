Mais provável que o PSDB vá ao segundo turno contra Lula, diz Doria

Para o governador de SP, que disputa as prévias do partido, Bolsonaro é o maior produtor de fatos contra si próprio

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acredita que o candidato do seu partido à Presidência em 2022 vai disputar o segundo turno contra o ex-presidente Lula.

O tucano disputa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, as prévias do PSDB para a escolha de quem disputará o mais alto cargo do País em 2022.

Em entrevista ao Valor Econômico, publicada nesta sexta-feira 5, Doria afirmou ainda que o presidente Jair Bolsonaro “é o maior produtor de fatos contra si próprio”.

“Mais provavelmente [que o PSDB vá ao segundo turno] contra Lula. O presidente Bolsonaro é o maior produtor de fatos contra si próprio. Consegue inacreditavelmente ser o maior adversário de si”, disse o governador.

Questionado sobre os baixos números na intenção de voto, Doria acredita haver margem para crescimento.

“Pelas pesquisas eu estava também muito longe da vitória em 2016 para a prefeitura de São Paulo e nem venceríamos a eleição de 2018. Pesquisas de hoje retratam hoje. Se retratassem 2022 talvez não precisaríamos da eleição. A democracia seria expressada pela pesquisa e não pelo voto. Ainda temos onze meses para a eleição”.