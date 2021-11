Michael Jordan é o atleta mais bem pago da história dos esportes; confira a lista

A Sportico divulgou nesta quinta-feira (4), a lista dos atletas mais bem pagos de toda história dos esportes e Michael Jordan apareceu como topo da lista.

Jordan acumulou cerca de US$ 2,62 bilhões em receitas durante toda a carreira e junto do golfista Tiger Woods (receitas de US$ 2,1 bilhões) foram os únicos atletas a passaram da marca de US$ 2 bilhões.

Grande parte dos lucros ganhos por Jordan na carreira foi graças aos royalties pagos pela Nike para utilizar a marca Air Jordan em diversos produtos. Dos US$ 2,6 bilhões de receitas totais pagas ao atleta, cerca de US$ 1 bilhão veio desse acordo.

No Top 10 dos atletas com maiores receitas na carreira, LeBron James é outro representante do basquete e aparece na sétima posição, com cerca de US$ 1,17 bilhão ganhos em sua carreira ainda em exercício.

Kobe Bryant aparece na 13ª colocação com cerca de US$ 930 milhões ganhos, sendo que a fortuna vinculada ao atleta e sua família está com US$ 400 milhões sob judice com a análise da venda da BodyArmor para a Coca-Cola.

Entre os 25 mais ricos ainda aparecem outras estrelas do basquete como Shaquille O’Neal (US$ 870 milhões) e Kevin Durant (US$ 625 milhões).

Um ponto negativo da lista é que a única mulher a aparecer entre as 40 atletas mais bem pagas da história é a tenista Serena Williams, com US$ 480 milhões ganhos na carreira.

Confira abaixo os 12 atletas mais bem pagos da história do esporte:

1. Michael Jordan (basquete): U$2.62 billion

2. Tiger Woods (golfe): U$2.1 billion

3. Arnold Palmer (golfe): U$1.5 billion

4. Jack Nicklaus (golfe): U$1.38 billion

5. Cristiano Ronaldo (futebol): U$1.24 billion

6. Floyd Mayweather Jr. (boxe): U$1.2 billion

7. LeBron James (basquete): U$1.17 billion

8. Lionel Messi (futebol): U$1.14 billion

9. Michael Schumacher (automobilismo): U$1.13 billion

10. Roger Federer (tênis): U$1.12 billion

11. Phil Mickelson (golfe): U$1.08 billion

12. David Beckham (futebol): U$1.05 billion