O jovem de 25 anos, preso por cometer crimes de estupro e extorsão contra duas adolescentes do Distrito Federal, ameaçava as vítimas com mensagens no WhatsApp.

“Vai tomar no cú (sic). Tu morre hoje”, escrevia o homem para as adolescentes. O criminoso acabou preso pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que cumpriu mandados de prisão temporária, busca e apreensão contra o jovem na manhã desta quinta-feira (4/11).

